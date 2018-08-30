殺妻藏屍辦公室11天 港大副教授被以謀殺起訴

現任香港大學工程學院副院長、張祺忠副教授，遭香港警方以涉嫌殺害妻子為由逮捕，目前已提起謀殺訴訟。（圖/Croucher Foundation官網）

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中時電子報

據南華早報（SCMP）報導，香港校園內傳出駭人聽聞的殺人藏屍案件，現任香港大學（University of Hong Kong）工程學院副院長、張祺忠副教授（Cheung Kie-chung），前晚因涉嫌謀殺妻子被警方逮捕後，並在其辦公室內找到其妻子已腐爛的屍體。他將於今日被以謀殺提起訴訟。對此一悲劇，新任港大校長張翔昨日表示，對此悲劇感到「悲痛及震驚」，並將全力配合檢警調查。

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張祺忠家中藏屍5天 子不知情 辯稱木箱運工具圖擾視線 警料犯案非預謀

身兼偉倫堂宿舍舍監的張祺忠，一家四口都住在宿舍內。香港警方在本月20日、接到張祺忠的報案電話，聲稱其53歲的妻子陳慧文失蹤，最初以失蹤人口處理，但隨著深入調查和查看宿舍內的監視器畫面後發現，報案當日妻子根本沒有出門，讓警方開始懷疑張祺忠的說法。

被逮捕準備轉送法院的殺妻嫌疑人張祺忠。（圖/中新社）

不久後更發現，曾有人租過一輛貨車，將一個大木箱、從港大偉倫堂宿舍搬到三公里外的學院辦公室，嗅到事態不對勁的警方，派出重案組探員於前天進行突襲，真的在張祺忠的辦公室內發現木箱，裡面裝著穿著內衣褲的「失蹤妻子」屍體。鑑識組研判該屍體已藏匿11天之久，開始發出濃濃惡臭，同時發現妻子頸部纏著電線，疑似遭到人為勒死。

身兼偉倫堂宿舍舍監的張祺忠，一家四口都住在宿舍內。（圖/中新社）

惡臭與驚悚的事情就發生在身旁，讓眾多港大的教職員和學生都不敢置信，但更讓人感到傻眼的，卻是案情曝光前數日，身為舍監的張祺忠還曾向住宿學生寄信，稱警方巡邏、是為調查涉及家庭失蹤人口案件，要大家無須過於驚恐，如今舍監卻涉入謀殺妻子的案件中，讓曾與張氏夫妻有過互動的教師大感意外。

53歲的張祺忠，在香港土生土長，中學後赴英留學，先後取得英國伯明罕大學（University of Birmingham）學士、威爾斯大學（University of Wales）博士學位，1992年返回香港、加入港大工程學院任教至今。過去曾多次表達政治立場，強烈批判建制派的他，曾被懷疑是先前港大新校長選舉洩密的「兇手」之一。

除港大外，近日極不安寧的香港校園內，還有另一起駭人聽聞的兇殺案正在調查審理中。馬來西亞籍、香港中文大學（CUHK）醫學院副教授許金山，被指控將一氧化碳灌入瑜伽球，再把瑜伽球放在車內，藉此毒死當時在開車的妻子和女兒2人。

(中時電子報)

文章來源：University of Hong Kong professor ‘suicidal’ as he faces murder charge over wife’s death

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