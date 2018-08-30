樂當獨奏家「阿飄」「背後靈」 鋼琴家翁重華甘之如飴

2018年08月30日 14:23 中時 趙靜瑜

無論是小提琴獨奏會、大提琴或是管樂等獨奏與獨唱會，總會需要鋼琴伴奏做穩固的音樂支撐，翁重華是台灣少數立志要走鋼琴伴奏路線的鋼琴家之一，「做其他音樂家的阿飄背後靈我很愉悅，我喜歡大家一起做音樂的感覺。」

翁重華從小學習鋼琴，一路念音樂班長大，北藝大畢業之後到美國伊士曼音樂院，主修鋼琴伴奏與室內樂，取得碩士學位返國，致力於伴奏和室內樂形式的演出。受台灣完整音樂教育系統成長而後出國，這也代表翁重華從小就經歷一個人關在琴房裡的習琴過程，「我經歷過那種孤獨，總覺得一個人在舞台上的音樂不完整，如果可以加入其他類型的音樂一起合作，那才是最棒的演出。」

過去曾經合作過的包括小提琴家彭廣林，大提琴家歐陽伶宜、劉姝嫥，國家交響樂團首席李宜錦、二胡演奏家王瀅絜以及聲樂家林惠珍、王典等等，翁重華最近一場就是跟蘇顯達一起巡演，「蘇老師我們合作十年，已經深具默契，蘇老師對自己的音樂非常負責，謹慎，晚上演出一場，下午的彩排演出也是很扎實的一場，不會因為是彩排就隨便走幾小節過關，這都非常啟發後輩。」

光環都是獨奏家的，那身處於鋼琴協力的地位，翁崇華心裡會不會若有所失？翁重華說，很多人給鋼琴伴奏比較次要的聯想，「舞台上對樂迷來說，的確是的，樂迷買票不是來看我，是來看獨奏家，對我來說當然會失落。」但他的心理建設還算好，「我讓獨奏家在樂曲上有最好的發揮，我的掌聲來自合作夥伴，這就是我的光環。」

近年除了鋼琴協力，翁重華角色也非常多元，除了擔任各大樂團的年度歌劇排練、室內樂講座與室內樂演出，也在任教的東吳大學音樂系定期策劃「室內弦話」系列音樂會，翁重華在鋼琴的領域裡，找到了一個屬於自己的位置。

(中時 )