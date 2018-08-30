防「賭」影響選情 刑事局掃蕩賭博網站逮40嫌

2018年08月30日 14:24 中時 林郁平

年底大選將屆，為確保選舉過程順遂，避免不肖分子開設選舉賭盤，進而影響選情，刑事局訂定查緝「直轄市長、縣(市)長及地方公職人員選舉賭盤」行動專案，同步掃蕩地下賭博網站，內政部長徐國勇30日下午至刑事局檢視警方查緝成果，慰勉有功人員。

刑事局偵查第九大隊及電信偵查大隊，針對長期經營國內外各種運動賽事、以及「百家樂」、「六合彩」、「體育賽事簽賭」、「吃角子老虎」、「電競賽事」等數10種博弈遊戲的賭博網站泰金娛樂城進行分析後，發現泰金娛樂城及「永利城」「法老王」旗下申請高達數10組賭博網站，營運迄今交易金額約達數10億元，經過長期蒐證、埋伏、監控、掌握該賭博網站之上、下游總監、總代理、代理層級共計24處所。

專案小組28日見時機成熟，動員180多名警力兵分多路，前往全國各地24處執行搜索，分別查獲董姓主嫌等40人，並查扣電腦主機73台、螢幕163台、筆記型電腦、行動電話、現金163萬多元、簽注單、傳真機、空氣手槍1把等贓證物；另針對「永利城」、「法老王」賭博網站向上溯源，於IDC機房內查扣賭博網站伺服器2部，初步估計投注賭資高達97億2957萬元，相關犯嫌經訊後坦承不諱，分別移送各管轄檢察署偵辦，後續將擴大清查簽賭金額及賭客人數。

(中時 )