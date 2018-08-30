鬧區水上樂園接連發生2起性侵案 柯P竟不知情

2018年08月30日 14:31 中時 張潼

位在台北市鬧區公館的洛德水上樂園近日接連傳出2起女童遭性侵案，市議員簡舒培今要求市長柯文哲提出亡羊補牢措施，例如增加園區巡邏人力，未料柯第一時間竟回說他還不知道這件事，並頻強調「沒辦法保證沒有暴力犯罪，但破案很快」、「台北市沒有那麼不安全」，讓簡痛批意外發生就該有亡羊補牢的政策，難道台北市安全，有人被性侵就沒辦法了嗎？還是2個孩子被性侵沒關係？最後柯才承諾，會請自來水處思考如何與廠商重新議約，增訂人力配置標準。

洛德城堡是北市自來水處與廠商「建中工程公司」簽訂的ROT案，水處將土地委託給該公司，契約期限為2013年9月11日至2018年9月10日，因期限將至，雙方已經再次續約5年。簡舒培剛剛在市政總質詢時詢問柯文哲， 這處北市府ROT給廠商的水上樂園，上周8月12日與昨天接連發生性侵案，一名男子在漂漂河中強拉落單女童，並性侵得逞，市長是否知道這件事？

未料，柯文哲第一時間回答不知道，還強調「沒辦法保證沒這種暴力犯罪，但台北市監視器蠻發達的，『犯罪成本蠻高的』，破案都是幾個鐘頭在計算的」。

此話遭簡舒培質疑，這是台北市的土地，市政府無法卸責，尤其雙方契約內雖有針對游泳池的救生員配置人力要求，卻沒提到保全人力，目前全區只有18人，其中1位漂漂河巡邏人員還是事發後新增的，「這樣夠嗎？」此外，契約內也沒有針對監視器的要求。若以洛德城堡與宜蘭童玩節人力來比較，洛德城堡平均每人要管184坪，童玩節則是每人管37坪，死角就是出現在這裡。

但柯文哲仍說，「重點不是在人力，在效果」，例如監視器等，而如果已經簽約，那就要重新議約，看要增加哪些設備；柯還說，台北市沒有那麼不安全，該改善還是要改善，不要用單一事件，他不贊成出事就增加人力，可以用比較智慧的方法解決。

簡舒培質疑，單單增加監視器可以解決死角問題嗎？柯竟還反問「那妳的建議是什麼？」簡對此痛批，那有人被性侵也沒辦法？「我跟你討論個案，你幹嘛跟我講通案、台北市治安？還是你覺得這兩個孩子沒關係？」最後自來水處長陳錦祥表示，會要求廠商增加更多人力，柯文哲也才接著說，會叫水處跟警局重新思考一下，那個約要改善怎樣改善，要重新議約一下。

(中時 )