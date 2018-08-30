洛馬要為日打造改版F-22超級戰機 難喔！

2018年08月30日 14:42 中時電子報 楊幼蘭

F-22+F35

盛傳洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）將就日本對下一代戰機的需求，打造有F-22「猛禽」（F-22 Raptor）DNA的空優隱形戰機。

然而，《國家利益》（The National Interest）網29日指出，洛馬真想這麼做，首先得過1997年通過，禁止F-22出口的「歐貝修正案」（Obey Amendment）這關。

此外，洛馬還得歷經千辛萬苦，重啟從2012年就沒再運作的生產線。

然而，相關報導指出，洛馬不但願意為新版F-22重啟生產線，還準備和日本業界攜手進行重大合作。

日本經濟新聞報導說，東京想在2030年推出下一代戰機，而洛馬提議，讓日本企業負責過半數研發與製造，讓日方擁有升級版F-22戰機。

此外，據說洛馬為了對可能的交易提供誘因，願意採用由三菱電機製造的航空電子設備，以及由三菱重工開發的新機翼。

而縱使是像在美國打造的機身等元件，也會與日製硬體整合。此外，新型「猛禽」甚至可能以日本研發的IHI XF9-1 發動機來取代普惠（Pratt & Whitney） F119發動機。

據日經報導，這些更新將改良F-22的主翼，以裝載更多燃料，將戰機的航程提高到約2,200公里，用以防衛離島，或執行其他任務。

分析指出，要是五角大廈，美國國務院和國會都同意修法，讓日本重啟F-22生產線，或許美國空軍能因航空電子設備而受益。美國空軍展望2019-2020年的威脅，也正探討F-22升級的可能性。儘管討論的內容是機密，但就某種程度而言，它的航空電子設備的確有必要徹底更新。

美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）F-22需求專案分析師麥金泰（Tom McIntyre）先前指出，大約2025－2030年間，他們必須慎重檢討「猛禽」部份系統的支援性，並加以升級，目前他們正在初步檢討階段。

不過，分析指出，美國空軍不太可能再添購F-22戰機。F-22原本就夠貴了，日本的更新版每架要價可能在1.88億美元（近58億台幣）到2.15億美元（近66億台幣）之間，而這取決於飛機的產量。

對美國空軍來說，目前有更重大的要務，單就日版F-22的價格而言，根本就不值得再採購。

(中時電子報)