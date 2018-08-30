亞運》羽球場變籃球場 人氣頓時跌到谷底

2018年08月30日 14:40 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

艾斯托拉(Istora)體育館在雅加達-巨港亞運是羽球、籃球兩種項目的比賽場地，但受關注程度卻是完全不同，比起羽球比賽時的人山人海、一票難求場面，30日換成籃球賽，現場觀眾竟連300人都不到，只能說印尼人不愛籃球！

當艾斯托拉體育館在辦羽球時，走到球場附近，都可看到排得老遠的人潮，把羽球當成國球的印尼球迷，就算站在戶外30幾度高溫炎熱環境，也要卡位進場觀看羽球，到了最後金牌戰，場內甚至階梯都坐滿人，現場擠進快5千人。

可是到了30日，羽球結束換辦籃球4強以後賽事，艾斯托拉體育館的人氣頓時跌到谷底，上午的兩場女籃賽事，現場觀眾大概都只有3、4百人，要不是兩韓聯軍出動朝鮮半島啦啦隊到場助威，觀眾數有可能跌到200人以下。

在一樓擺設兩面大型計分板，根本就是不想讓樓上觀眾好好看球。(黃及人攝)

大概猜到籃球賽沒什麼觀眾，所以印尼主辦單位也很「隨性」把兩個大型電子計分板，就放在明顯會擋住樓上觀眾視線的樓下位置，就連整體觀眾與媒體動線也都大幅變動，反正對他們來說，趕緊辦完亞運就好，一切就隨便吧。

不只籃球人氣這麼慘，包含桌球、排球、棒球、克拉術等比賽項目觀眾人數也都少到可憐，甚至田徑比賽，觀眾席看起來坐不到3成，或許因為印尼政府沒打算動員學生或招待國民看亞運，才會造成尷尬的「空曠」場面屢屢出現。

(中時電子報)