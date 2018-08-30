亞運》羽球場變籃球場 人氣頓時跌到谷底

上午女籃4強賽時，現場觀眾少到可憐。(黃及人攝)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

艾斯托拉(Istora)體育館在雅加達-巨港亞運是羽球、籃球兩種項目的比賽場地，但受關注程度卻是完全不同，比起羽球比賽時的人山人海、一票難求場面，30日換成籃球賽，現場觀眾竟連300人都不到，只能說印尼人不愛籃球！

當艾斯托拉體育館在辦羽球時，走到球場附近，都可看到排得老遠的人潮，把羽球當成國球的印尼球迷，就算站在戶外30幾度高溫炎熱環境，也要卡位進場觀看羽球，到了最後金牌戰，場內甚至階梯都坐滿人，現場擠進快5千人。

可是到了30日，羽球結束換辦籃球4強以後賽事，艾斯托拉體育館的人氣頓時跌到谷底，上午的兩場女籃賽事，現場觀眾大概都只有3、4百人，要不是兩韓聯軍出動朝鮮半島啦啦隊到場助威，觀眾數有可能跌到200人以下。

在一樓擺設兩面大型計分板，根本就是不想讓樓上觀眾好好看球。(黃及人攝)

大概猜到籃球賽沒什麼觀眾，所以印尼主辦單位也很「隨性」把兩個大型電子計分板，就放在明顯會擋住樓上觀眾視線的樓下位置，就連整體觀眾與媒體動線也都大幅變動，反正對他們來說，趕緊辦完亞運就好，一切就隨便吧。

不只籃球人氣這麼慘，包含桌球、排球、棒球、克拉術等比賽項目觀眾人數也都少到可憐，甚至田徑比賽，觀眾席看起來坐不到3成，或許因為印尼政府沒打算動員學生或招待國民看亞運，才會造成尷尬的「空曠」場面屢屢出現。

(中時電子報)

亞運》連2戰擊敗南韓 中華隊軟網… 《時來運轉》運彩報報 - 投手回…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。