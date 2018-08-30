花蓮櫻桃鴨飄出客家味 力麗哲園「月桃鴨套餐」挑戰老饕味蕾

2018年08月30日 14:53 中時 范振和

力麗哲園飯店花蓮館推出「月桃鴨套餐」，採粵式手法料理 。（力麗哲園飯店提供）

力麗觀光開發公司董事長蔡宗易（左一）、力麗哲園飯店花蓮館長楊馥蔓（右）、主廚邱憲昌（中）力推 「月桃鴨套餐」。（力麗哲園飯店提供）

花蓮客家傳統清香的月桃葉與來自英國櫻桃谷品種的甜美櫻桃鴨相結合，會迸發出什麼新滋味？力麗哲園花蓮館即日起推出「月桃鴨套餐」，讓在地傳統與國際食材接軌，提供消費者另項新選擇。

力麗觀光開發公司董事長蔡宗易、力麗哲園飯店花蓮館長楊馥蔓指出，該飯店重視地方傳統文化與在地美食，為讓每位來到花蓮的旅客留下更深厚印象，推出「月桃鴨套餐」，結合客家傳統月桃葉與淨肉率高的櫻桃鴨，燒烤時取葉香融入鴨肉中，咀嚼瞬間，香氣大噴發，令人驚艷。

力麗哲園花蓮館主廚邱憲昌說，粵式菜系講究鑊氣，香氣可突顯主菜美味，因而，在掌握火侯及油溫下，除保有櫻桃鴨甜美肉汁外，並選搭在地小農食材，以燒臘、小炒、點心、煲湯等多種手藝，呈現豐富多元的佳餚。

蔡宗易要求台灣各館應善用當地資源，研發更多美味與打動人心的創新服務，讓來到台灣的遊客能深入了解台灣，而花蓮館以「月桃鴨套餐」出發，期盼走進花蓮美食行列中。

力麗哲園花蓮館即日起推出月桃鴨套餐，道道展現粵式菜系的功夫菜特色，包括滷水鴨舌、櫻桃鴨捲餅、鴨汁小米粥、錦繡鴨絲、酸白菜鴨架煲等，色香味一應俱全。30日上午，飯店舉行客家月桃王子與英國櫻桃公主結親典禮，令人流連、令人垂涎。

(中時 )