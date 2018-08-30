水淹南台 賴清德要求舉行全國治水檢討會議

友善列印
中時

行政院長賴清德上午聽取各部會就「0823熱帶低壓水災應變處置作為」報告，並在院會裁示，水利署要在兩周內提檢討報告、經濟部也要規劃召開「全國治水檢討會議」；水利署則矢言，「全國治水檢討會議」要打造台灣成為耐災社會。

豪雨炸南台，造成嚴重災情，賴清德在行政院會聽取經濟部、農委會、氣象局等處置作為報告。賴揆表示，面對極端氣候日益嚴竣的挑戰，再再顯示傳統防洪治水的工程手段已有其極限，政府仍必須謙卑檢討，全面性思考以更創新、有效率的方式，除治水工程外還要有其他風險處理方案，來減輕水患所帶來的災害。

賴揆也說，全國治水工程在歷經不同政黨執政，長期的投入，也經過多次重大天然災害連續考驗下，治水計畫已逐漸展現效益，本次雖未能達到不淹水的目的，但已發揮減災功能，降低積淹水面積。

經濟部次長曾文生表示，賴揆在院會要求水利署要在兩周內提出檢討報告，水利署將在兩周之內把問題掃瞄出來；至於賴揆要求經濟部召開「全國治水檢討會議」，並由陳美伶、吳澤成兩位政委負責執行，但由於防汛期未過，接下來還要因應颱風，且相關事宜要徵詢地方政府及民間意見，「全國治水檢討會議」的舉行還需要準備時間。

另外，有鑑於中南部豪雨成災，曾文生也說，從去年到2024年前瞻基礎建設編列的720億預算，都可能需要整體滾動式檢討。

對於「全國治水檢討會議」希望達到什麼成效？水利署長賴建信則說，因應極端氣候高於保護標準，賴揆提及建立韌性的城市，韌性的國土就是水利署規劃的目標，未來治水檢討不單從治理方案，可能會全面性的從國土規劃、國土利用、跨部會的合作，中央地方配合，檢討策勵作法，初步觀察方向，是從系統總合性的，在非工程特別是管理面部分，結合工程面讓城市有韌性的復原能力，在氣候變遷的威脅下建立「耐災」的社會。

(中時 )

蔡令怡老天有眼說 洪耀福諷：先… 台中》參選山地原住民 林榮進完…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。