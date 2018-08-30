《時來運轉》運彩報報 - 投手回穩打者累 9月大小突變盤

2018年08月30日 14:58 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒即將進入例行賽最終爭奪季後賽資格關鍵期，9月份的職棒走勢常是「投高打低」，因此運彩投注必須注意改往「小分」投靠，本週就從聯盟歷史數據為您分析。

以往曾介紹過職棒球季夏季比數偏高趨勢的現象，主因是氣溫高導致投手體能流失，以及打者對戰熟悉度與揮擊手感提升所致；這種現象在6到8月過後，會突然呈現反轉！統計近3年逐月份全聯盟投打數據(見下表)，9月份與6到8月均值比較：可發現打擊率下降、投手自責分率轉趨優質。很自然地，彩迷心中有譜，例行賽封關前改玩「小分」，是較有把握的選擇。

大聯盟季末出現投高打低的傾向。

9月改走「小分」其來有自：各隊主力打者征戰整季後，有部份選手是帶傷拚鬥只為替球隊搶下季後賽門票；健康的球員則面臨接近球季尾聲體能撞牆期的問題，不少打者甚至選擇減輕球棒重量10~20公克的方式，藉此維持揮棒速度保持穩定攻擊力；而棒重減輕將使長打減少。同時期還留在陣容的投手群，則多屬壓制能力上乘的菁英，先發型的有機會拚勝投王、賽揚獎，牛棚組的常是那種金身不破的超級鎖匠！加上氣溫開始往攝氏10~15度降低，相對有利於投手拉長投球局數，打者則面臨慢熱困擾，一來一往間，便造就了攻擊卡彈的背景因素。

在前述轉變下，教練團會開始思考著重防守，依賴保守戰術搶分的策略，這也會帶動用更多出局數換取少量分數的賽果趨勢。此外，9月份的大聯盟擴編會出現較高比例的投手，無論是今年就用的上的即戰力或是備戰來年的潛力股，都必定是在小聯盟歷經洗禮的強悍新血，在打者對他們尚不熟悉的情形下，往往會有不錯的高封鎖力蜜月期，這些都在在促使低比數及比分糾結的內容不斷出現。

因此，除了「小」分，9月的MLB投注，我們也推薦「勝分差」1~3分包牌；與新人投手出賽時，該隊的「不讓分」玩法，這些都是賠率較高的贏取獎金好標的！

(中時電子報)