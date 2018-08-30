《時來運轉》運彩報報 - 美網冠軍預測 喬帥小威東山再起

2018年08月30日 15:05 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018年度四大賽的最後一站-美國網球公開賽現正火熱開打中，世界網壇頂尖好手全部都匯聚到美國紐約一爭高下，究竟誰才能在眾多高手之中脫穎而出呢？以下分析預測美網冠軍人選，讓各位讀者在投注運彩上有個參考。

勇奪3次美網冠軍(包含上屆)的西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)本屆衛冕呼聲極高，狀態火熱的蠻牛今年已經先後拿下蒙地卡羅、巴塞隆納、羅馬、法網以及加拿大大師賽5個冠軍頭銜，納達爾身為美網第1種子籤運超好，生涯主要敵人費德勒(Roger Federer)、A.祖維列夫(Alexander Zverev)、N.喬柯維奇(Novak Djokovic)都在籤表另外一半邊，也就是說不到決賽不會碰到這幾位棘手人物。

除了蠻牛之外，不得不提傷後東山再起的N.喬柯維奇，喬帥美網前參加的3個賽事就拿下兩項冠軍，其中溫布頓4強打贏納達爾與辛辛那提決賽擊退費德勒都令人驚艷，這位前世界球王有重返巔峰之勢，怪不得運彩開出賠率2.60倍最為看好。

女子單打方面，6屆美網冠軍得主小威廉斯(Serena Williams)產後狀態逐漸恢復，無論是身材或是移動速度都越來越接近產前的水平，今年7月的溫布頓更是直闖冠軍賽，這次憑藉著地主優勢，再加上籤表同半邊的世界球后哈麗普首輪意外爆冷出局，小威很有機會於產後再次宰制網壇，運彩開出小威奪冠的賠率竟然還有高達3.75倍，聰明的彩迷要把握機會越早投注賠率越甜！

(中時電子報)