水災影響選情？洪耀福：淹水完災區民調都會上升

民主進步黨29日在中央黨部舉行中常會，民進黨秘書長洪耀福（前）出席與會。(中央社)

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823水災造成嘉義和台南等南部部分地區淹水，至於這次水災是否影響選情？民進黨秘書長洪耀福今以過去經驗為例，「淹水完做民調，災區民調都會上升」；北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，「覺得災情對選情有影響這是台北觀點」。

洪耀福認為，因為災民會知道，政府有會用心在救災，跟外圍民眾的感覺是不一樣；災情對選情有影響這是台北觀點，這次救災速度坦白講非常快，國民黨攻擊不會有效果。

對於網路流傳總統蔡英文搭乘雲豹甲車的照片，被認為觀感不佳，洪耀福說，照片是斷章取義，不能就一兩張照片就看圖說故事。

這次水災，造成民進黨執政縣市很大災害，由於年底選情逐漸逼近，外界擔心是否會影響選情？洪耀福說，這還在觀察，不過應該不會；他說，2001年他在嘉義縣任職時，那時嘉義縣東石、布袋很容易淹水，快下雨時魚塭才抽水，所以只要一下雨就很容易淹；這次雨很快下、且很大量，又遇到滿潮，所以水抽不出去，依照當時地方政府救災經驗，淹水完做民調，都會上升。北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，覺得災情對選情有影響這是台北觀點。

洪耀福說，因為災民會知道政府有用心在救災，這次雨下得快又大，台灣是個苦難國家，老天給的考驗，天災可以理解災民心情短時間內難免政府很難處理細節很周全，災民會急他可以理解。

對於民進黨團總召柯建銘昨天中常會指出，未來對於治水等相關預算及法案，會「正面迎戰」；洪耀福說，所謂正面迎戰是因為，治水是有用的，大自然的災害，人類都要心存敬畏之心，任何能力、工程都有防洪年限，這是大自然力量，救災過程難免不會周全，送便當民眾也會罵，政府就是謙卑對待人民，面對大自然力量、水災是很大是未來的常態，政府就是要有一套更有效的救災機制，不是互相指責政府應。

至於提到行政院長賴清德行政院長賴清德表示，像這麼大的雨勢，台灣哪個城市不會淹水？「哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝」；媒體詢問，賴清德在這次「百工百業挺改革活動」站台，可扭轉之前失言的形象嗎？相較批評國民黨主席蔡令怡的「老天有眼」說；洪耀福認為，「他（賴）之前有什麼失言嗎？還好吧！」媒體追問，賴之前自己有道歉，不能說沒失言；洪耀福說，道歉也不一定是失言，有時候是感覺、責任。

(中時 )

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