華航長榮機師經4度協商 1年內不罷工

2018年08月30日 15:06 中時 蔡依珍

華航和長榮機師自7日罷工投票通過至今近1個月，勞資雙方歷經4度協商，30日在桃園市長鄭文燦、交通部次長王國材和勞動部次長施克和陪同下，宣布達成初步共識，將以1年為期，完成協商，期間暫緩行使爭議行為，也就是1年內都不會罷工。

桃園市機師職業工會本月6日結束為期3周的罷工投票，7日開票以97.9％的支持率，華航和長榮機師同時取得合法罷工權，在桃園市勞動局協調下，兩家航空公司分別與工會展開4度協商，在勞動局長王安邦親自主持下，從雙方劍拔弩張，逐漸露出曙光。

機師工會宣布，兩家航空公司都達成初步的「核心訴求共識」，但因細節尚待討論，在雙方尚未有足夠時間取得共識的訴求部分，雙方同意一年的協商期，而工會則同意協商期間暫緩爭議行為之行使。

在華航勞資雙方所達成的訴求共識方面，資方同意：針對FOQA（Flight Operations Quality Assurance）飛行數據監控使用原則進行調整，日後FOQA將以趨勢觀察為原則，優先加強人員訓練及場站改善，勿逕行懲處。資方也同意涉及勞動條件不利變更的調整，須與工會進行協商。工會認為此舉將更有利於日後勞資共同以找出改善、增進飛航安全為目標。

長榮資方則同意對「最低服務年限」將由目前15年漸進式調降，由長榮公司自行訓練的機師部分，將於2021年後調降至10年。在疲勞航班與飛航安全部份，長榮資方也同意「紅眼航班」部分待機師飛行至目的地後，隔夜休息後再行返回、冬季長程航班（如台北飛洛杉磯）增加航班機師人力配置，並原則同意惡劣天候授權機長有權延誤或取消的權限等訴求。工會認為，後兩項訴求共識部分，將明顯對於促進整體飛行安全與改善過勞的情況有所改善。

機師工會也補充，資方同意針對華航分會與長榮分會尚未取得共識的其餘訴求，須於2019年9月底前談成。若屆時未談成，工會依法仍保有合法發動爭議行為的權利。期間若有其他訴求，且經爭議經調解不成立，雙方同意合意仲裁。

日後1年內各項訴求一經達成協議者，隨即依約定日期實施，並納入原有與機師工會團體協約中。最後，倘若1年內所有訴求勞資雙方均達成協議，則除不當勞動行為外，工會同意依團體協約法3年內不進行爭議行為。

針對此次勞資爭議最終得以暫時達成共識、換取維持一定期間和平狀態，除了來自會員的團結與全力支持之外，工會也誠心感謝許許多多航空產業中的工會友會，以及其他工會、勞工團體多次大力聲援，也對來自桃園市政府大力促成勞資雙方以誠信、有效協商為途徑，居間協調的努力，表達致敬與謝意。

工會也肯定華航、長榮資方，最終願意放下對工會的成見，透過協商尋求共識，也呼籲兩家航空公司資方持續以這次「誠信協商」模式為準則，同等對待其他航空產業中的企業與職業工會，主動停止不必要的打壓與懲處，讓整個台灣航空業的勞資雙方，都能回到平等與互信的狀態，如此對航空業服務人員、對旅客、對全民與社會，才能朝向更進步的方向發展。

(中時 )