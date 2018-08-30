亞運》政府後勤有功？球后戴資穎有話要說

2018年08月30日 15:12 中時電子報 陳筱琳 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

在2018雅加達亞運為中華隊摘下史上首面羽球女單金牌的世界球后戴資穎，結束賽事後針對體育署得意的前線中繼站後勤支援，在30日則透過臉書抒發感受，表示選手們能夠有好成績，是如同她說的，能夠有充分時間休息、準備比賽，更點出國內體育環境還有待加強，這樣的前線支援，應該要做得更早、更好、更全面。

戴資穎有所感地寫了一篇文章，開頭便說：「其實我真的覺得我們的體育環境有待加強，進步歸進步，但這些進步的空間背後是怎麼努力來的？長官說：還好當初開會的時候，賴教練有提出要在外面住宿。」

戴資穎繼續寫到：「也就是說....當初如果沒有堅持要求希望可以住在離場館近的地方，或許今天就沒有這些成績？因為長官總和了所有的金牌數量，驚覺住在公寓的奪牌數量最多？！這些成績是怎麼來的....我想就是像我講的一樣，能夠有充份的時間休息和準備比賽。」

其實這次雅加達亞運選手村距離比賽場館相當遠，加上當地交通問題，為了避免選手舟車勞頓，體育署特地在場館附近地蘇丹公寓租了10間3房格局的公寓式房間，按照比賽日程提供不同項目的選手、教練在比賽前提早入住，並有長庚運動醫學團隊，以及國訓中心廚師進駐，就是希望做選手最好的後盾，選手們也相當爭氣，目前13金17銀21銅，比上屆仁川亞運10金18銀23銅出色，小戴的建議，不妨也可以讓長官們做為好還要更好的改善動力。

(中時電子報)