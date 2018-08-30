宮廟買鸚鵡放生 鳥園老闆拒賣轟：根本殺生

2018年08月30日 15:14 中時電子報 戴安瑋

覺得火大！一名鳥園老闆在日前接到一通電話，指其是宮廟要買最便宜的鸚鵡放生，老闆一聽火大起來，直說不賣，並狼狼掛掉電話。他說，這種錢不能賺啊，這些鸚鵡是養我們的衣食父母，要賣也要賣給正常的飼養人，千萬不能賣給放生的人。

鳥園老闆是在《爆料公社》po文表示，他接到一通電話，客人指明要買便宜鸚鵡，而且要買很多隻，要他運送到苗栗，他問對方「買來要幹嘛用的，做買賣嗎？」沒想到對方回答，「不是，我們宮廟要放生用的」。

鳥園老闆聽了頓時火大起來，告訴對方「你知道鸚鵡放生出去，等於讓牠們送死，在野外牠們存活機會很小很小」對方竟回說，「知道啊，我們宮廟就是要用鸚鵡，牠們死了超生，就是做功德」。

老闆氣憤說，「你們這是哪門子的修行，這是殺生，是哪門子的功德，為什麼你們不用自己的生命去做功德」、「我不賣了」。

他將這一段對話發表臉書上表示，鳥市冷清，時機歹歹，但是這種錢不能賺啊，這些鸚鵡是養我們的衣食父母，買賣也要是正常的飼養人⋯敬請各商家別隨意賣鸚鵡當放生鳥，也共同抵制這種行爲，他們跟一般野鳥鳥種是不一樣的。

網友留言說，「什麼做功德根本是造孽」、「哪間宮廟這麼腦殘？」、「這啥啊，太誇張」、「有良心的店家！真的謝謝您！」

(中時電子報)