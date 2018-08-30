《時來運轉》運彩報報 - 平手變落敗 球迷鬧事成運彩範例

2018年08月30日 15:13 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

8月29日上午6點半開踢的一場南美自由者盃16強第2回合比賽，由巴西名門桑托斯隊主場對壘阿根廷傳統勁旅獨立隊，比賽剩8分鐘時雙方仍以0：0不分高下，此時主場球迷按捺不住情緒，有人向獨立隊球迷丟擲煙火，並企圖衝入球場，裁判為確保兩隊球員安全，不得已將比賽提前中止。南美洲對足球狂熱，球迷失控導致的暴力事件時有所聞，不算是什麼大新聞，但這場比賽出現了難得一見的奇聞，才使得桑托斯球迷為自己支持的球隊叫屈而發生此次事件。

事情發生要從今年7月23日講起，桑托斯剛剛在轉會市場上向墨西哥蒙特雷隊收購烏拉圭的世界盃國腳桑切斯（Carlos Sánchez），這本是一樁美事，沒想到卻成為事情的引爆點。

原來桑切斯在2015年曾效力於阿根廷豪門河床隊，當年隨隊打進南美兩大盃賽之一的俱樂部盃4強，與同屬阿根廷的颶風隊爭奪決賽資格。首回合河床在主場輸0：1，11月27日的第2回合作客對颶風則以2：2收場，河床無緣決賽，而桑切斯在第2回合的比賽結束前拿到紅牌，要罰停賽至少一場。不過桑切斯在當年的12月22日轉會至蒙特雷，暫時沒有機會再參與南美兩大盃賽，因此紅牌的停賽就此擱下。

沒想到3年後桑切斯重回南美加入桑托斯隊，今年又有機會參加南美自由者盃，而當年被罰停賽的事情他早已忘得一乾二淨。但凡走過必留下痕跡，對手可是掌握得一清二楚。就在兩隊首回合踢成0：0平手後，獨立隊向南美足聯告發，調查後證實確有此事，桑切斯當年的停賽沒有執行，因此等於桑托斯在比賽中使用了違反規定的球員，因此被判罰以0：3輸球。

南美足聯是在第2回合開賽前大約9小時才公布懲處結果，桑托斯上訴指南美足聯的線上系統查無該球員需要停賽的紀錄，才會派他出賽。南美足聯最終仍維持判決，但第2回合確定桑切斯上場比賽沒有問題。

首回合平手變落敗，也使得桑托斯第2回合必須贏3球以上才有機會扳回劣勢，但到了82分鐘雙方還是0：0，球迷情緒會因此爆炸想必遠在地球另一端的我們也能理解。

這兩場比賽的結果跟台灣運彩有什麼關係呢？有的，而且剛好可以拿來當成範例說明。

首回合雙方踢成0：0，當時比賽結果已獲南美足聯確認，因此運彩就以0：0派彩，相隔1週後雖然改判為3：0，但根據投注規範：「運動彩券之派彩以賽事現場判決為依據，凡於派彩後更改的紀錄或結果，不影響先前的派彩依據。」因此不會更改派彩結果。

第2回合比賽至82分鐘被中止，也不符合投注規範中的足球法定比賽時間「90分鐘的比賽時間，加計裁判裁定的傷停補時或因其他因素引起的補時」，而且當時的比分還是0：0，沒有超過任何一個總分大小值，由於也沒有開任何半場玩法，所以沒有部份玩法派彩的問題，將全數退款。

(中時電子報)