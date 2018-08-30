南台淹水 災民水深火熱 藍綠官夫人們卻在噴口水

2018年08月30日 15:30 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

一場大淹水，當南部災民還在水深火熱之中，但國民黨和民進黨卻還在政治口水戰中，連前後任官夫人都爭相抱委屈。先有國民黨主席吳敦義的夫人蔡令怡為丁守中助選時，稱南部淹水打臉民進黨是「老天有眼」才引發批評；但沒想到現在綠營官夫人在報紙上投稿要「國民黨不該為反前瞻說聲歹勢嗎」？

總統府副秘書長劉建忻的夫人王時齊昨(29日)在《nownews》的名家論壇撰文指出在現今極端氣候下，連日本都身受水患之苦，首都東京日前更淹大水，有人說人家東京有所謂的「地下神殿」，所以不會淹水，意思是台灣過去的治水都浪費錢。但是台灣過去治水真的沒用嗎？「當然有用。不然那許多滿水位的滯洪池難道是假的？雨比過去大，但淹的面積比過去少、退得比過去快，這些都是事實，但這樣就夠了嗎？當然還不夠」。以這種極端氣候的可怕規模，預測上的高度困難，我們恐怕要轉換思維，也要做得更多。

但是這些建設不都是在前瞻基礎建設裡的項目嗎？然而當時審預算時，國民黨說這是浪費錢啦、綁樁啦，打成一團硬是不讓它通過。王時齊抨擊國民黨浪費了最寶貴的治水時間，結果現在卻在噴政治口水，說治水沒用、說這叫做「老天有眼」，這聽在淹水民眾耳中，你叫他們心有多痛？

不過，王時齊的評論卻遭網友抨擊，「蔡英文真是選對了劉建忻當總統副秘書長，買一送一，王時齊左拐右彎東拉西扯就是要幫民進黨批國民黨，南部淹水好像沒民進黨的事，都是國民黨的錯，忘了民進黨在國會是過半，中央 地方都是民進黨執政。老公當高官，老婆比老公還賣力宣誓效忠。哈哈哈」、「所以，淹水火燒厝通通怪KMT就對了! 王小姐你真是公正.....嘖嘖」，而王時齊在批踢踢上更是戲稱為「官夫人」，因為其老公是總統府副秘書長劉建忻。只能說，不論是藍綠，「前官夫人」蔡令怡和「現官夫人」王時齊似乎都有很多委屈呀！

(中時電子報)