死狀離奇 鋼鐵公司高層陳屍街頭 內情恐不單純

墜樓而亡的迪庫曼，在俄羅斯4大鋼鐵公司之一的新利佩茨克鋼鐵擔任研發部門副總裁。（取自《新利佩茨克鋼鐵》臉書）

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中時電子報

世界上最大的鋼鐵公司之一，俄羅斯新利佩茨克鋼鐵（Novolipetsk Stee，簡稱俄新鋼）的研發部門副總裁迪庫曼（Bruno Charles De Cooman），當地時間29日被發現陳屍街頭，警方初步研判他是從高處墜落而亡，但究竟是自殺、他殺或意外，目前仍在調查。

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迪庫曼的遺體呈現面部朝上的仰天狀態，雙腳彎曲，死狀離奇，外界普遍認為迪庫曼絕非自殺身亡，案情可能不單純。

新利佩茨克鋼鐵是目前世上最賺錢的鋼鐵公司之一，據《彭博社》今年6月發布的億萬富翁指數，新利佩茨克鋼鐵集團董事長利辛（Vladimir Lisin）已躍升為俄羅斯首富。他不但是鋼鐵大亨、知名學者，同時也是俄羅斯總統普丁的好友。

綜合外國媒體報導，29日下午，迪庫曼與友人一同來到他位於莫斯科河畔的豪華大摟住所，迪庫曼打算上樓後再下樓與友人會合，但不久就被發現陳屍在大樓外的地面。

59歲的迪庫曼來自比利時，去年加入新利佩茨克鋼鐵公司擔任研發副總裁。他的同事對迪庫曼的過世感到震驚，並表示沒有任何跡象顯示他會自殺。

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文章來源：Body of vice-president of one of world's largest steel companies is found in street beneath his luxury ninth floor Moscow apartment close to the Kremlin

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