豪雨後菜價漲 農委會：都是「預期心理」啦！

2018年08月30日 15:40 中時 張理國

823豪雨後傳出菜價上漲，但農委會副主委陳吉仲表示，這次豪雨農損集中在在畜產及漁產，菜價上漲都是預期心理造成，因為西螺、二崙蔬菜生產區這次幾乎不受影響，足以因應市場需求。

陳吉仲說，823豪雨造成農損7.4億元，主要集中在嘉義跟台南，而這次豪雨對農業的影響，則是集中在畜產及漁產，畜產將近2億元損失，包括豬隻1萬頭、雞鴨鵝150萬隻，漁產損失則有3.7億元，其中農產部分，損失以雜糧、落花生、西瓜較大，對蔬菜影響不大。

陳吉仲補充說，西螺、二崙蔬菜生產區這次幾乎不受影響，這兩個農會每天生產100多公噸的蔬菜到台北果菜批發市場，農委會也有將近8000公噸的倉儲蔬菜，每天台北果菜市場成交量1400公噸，所以足以因應市場需求。

陳吉仲特別說，豪雨後菜價上漲，並不是因為供應量有問題，而是市場預期心理，颱風時預期心理會發生在颱風前，豪雨時則不會有預期心理，所謂的預期心理反而是發生在雨後，預期產量會有損失，這也是這兩天台北果菜批發市場菜價平均上漲1到2元的原因。

至於畜產及漁產供應，陳吉仲說，豬隻死亡1萬頭只占在養頭數550萬頭、或年屠宰頭數880萬頭當中，很低的比例，台灣每天毛豬成交量2萬3000頭，在中元節過後豬隻需求已下跌，農委會有信心，到中秋節甚至年底供應都沒有問題；至於雞隻部分，土雞雖損失80萬隻，但全台每周可供應180萬隻雞，數量既然沒有問題，價格的波動也會隨豪雨後減少，魚產部分情況也相同。

(中時 )