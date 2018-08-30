應采兒看老公手機發現曖昧內容 陳小春臉沉「對不起」

應采兒在節目中坦言看過陳小春手機發現曖昧簡訊。（圖／翻攝自湖南衛視官方頻道 Youtube）

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中時電子報
應采兒過去曾發文嗆小三。（圖／取自應采兒微博）
應采兒玩真心話大冒險（1:02:00起）。（影音／取自湖南衛視官方頻道 Youtube）

陳小春與應采兒夫妻結婚8年，育有一兒Jasper，婚姻生活幸福，最近夫妻倆上實境秀《妻子的浪漫旅行》，應采兒與其他星妻大聊真心話，應采兒坦言偷看過老公手機，還發現別的女生傳給他的曖昧內容，直言這件事可能陳小春至今還不知情，陳小春後來被問此事表情有些尷尬，輕描淡寫：「我覺得算了，真的算了」，還隔空跟老婆說：「對不起」。

應采兒在最新一集節目中抽到籤被問「有沒有看過老公手機？」她誠實回應：「看過」，說自己「想要證明一些事」的時候曾看過陳小春手機，並分享兩人剛在一起時，發現有個女的傳曖昧簡訊給陳小春，類似撒嬌問：「你怎麼不見了」，應采兒當時內心並未太激動，但仍決定要表明態度，讓小三知道「這人的老婆不好惹」。

鏡頭回到棚內，陶晶瑩問陳小春是否知道這件事，陳小春先讚老婆「很大度」，但說實話他到現在還不清楚來龍去脈，如今聽到應采兒自己鬆口這件事，陳小春只說覺得算了，「那些，對不起，躲了躲了」，而眼尖網友挖出，應采兒曾在2012年公開發文嗆小三再亂傳短訊給陳小春，「我就微博發你名字和電話，聽到沒？」疑似就是應采兒在節目上提到的這件事，讓粉絲大讚「不愧是收服山雞哥的女人」。

(中時電子報)

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