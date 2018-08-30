災後迎開學 台南錦湖國小校長室成曬書間

2018年08月30日 15:37 中時 李其樺

錦湖國小教室部分課桌椅、圖書、電視和3台冰箱因為泡水無法使用，估計財損達80萬元。（李其樺攝）

錦湖國小教室部分課桌椅、圖書、電視和3台冰箱因為泡水無法使用，估計財損達80萬元。（李其樺攝）

北門國小玉湖分校27日起開始清理，國軍也出動30弟兄協助清理校園，並調動2台抽水機進駐才快速復原。（李其樺翻攝）

北門區錦湖國小在這次0823水災損失慘重，不少教室桌椅、電器用品泡湯，就連校長室也因為數十冊藏書、畢業紀念冊泡水，被拿來當「曬書間」使用。另外，北門國小玉湖分校也因為校內積水，校方考量學生安全，30開學日暫將分校學生接送至本校上課，最快9月初才能恢復原狀。

錦湖國小校長周志強表示，24日深夜學校1樓開始淹水，有的地方甚至水深及腰，直到26日水勢才逐漸退去。他們動員所有教師，還有國軍弟兄幫忙，足足花了4天的時間才將校舍大致清理完畢，含8名一年級新生在內的全校11名學生昨天開學日皆如期到校上課。

周志強說，另外，教室部分課桌椅、圖書、電視和3台冰箱因為泡水無法使用，估計財損達80萬元。校長室數十冊套裝書和畢業紀念冊蒙受水災，只能隨地攤開晾乾，泡水書籍從桌面、沙發堆到地板，幾乎沒有能夠坐下的地方。

周志強過去曾任玉井國小校長，他說2年前適逢0206台南大地震，造成校舍毀損，如今調來錦湖國小又遇水災，不過既然遇到了，還是要勇敢面對。

北門國小玉湖分校同樣也是豪雨受災戶，所幸學生上課教室為去年改建完工，建物特別增設階梯墊高，並未遭受洪水衝擊。不過，教職員工辦公室則淹水嚴重，27日起開始清理，國軍也出動30弟兄協助清理校園，並調動2台抽水機進駐才快速復原。

北門國小校長呂宗憲表示，玉湖分校仍有部分區域積水，加上餐廳需要消毒，為了不影響學生受教權益，這2天開學暫時將分校11名學生接送至北門國小上課，等到下周一分校校舍清理完畢，就會讓學生回歸玉湖分校上課。

(中時 )