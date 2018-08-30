戲裡戲外都「善良」 上野樹里親帶點心訪災區

2018年08月30日 15:45 時報周刊 張毓琪

改編自同名韓劇，由山崎賢人、上野樹里、藤木直人等人所主演的日劇《Good Doctor善良醫生》播出後日本佳評如潮，收視率突破13%刷新自身最高紀錄，更在日本新聞網站《Modelpress》最近八月所做的調查中狂掃三千多票，成為讀者票選「2018本期最讓人欲罷不能的戲劇」第一名。

新生代帥哥山崎賢人為扮演小兒外科自閉症醫生做足功課，與該劇擔任醫療指導醫生不斷討論，將戲中的自閉症狀詮釋地入木三分，如無明顯情緒起伏、語法奇特及行為舉止反覆同一性等病狀設定，山崎賢人被問到劇中艱澀的醫學台詞時更透露，「有的台詞很長，所以我會反覆閱讀劇本，當需要快速解釋病情時，我會講話很快速不帶任何語調，直接說出記憶中積累的東西，演出這樣的形象。」該劇將於9月6日與13日播出的最終回，連續兩週的播出時間將延長15分鐘，這是有34年歷史、包含本劇至今已有133部作品的『木曜劇場』首次嘗試。

前年與搖滾樂團「TRICERATOPS」主唱兼吉他手和田唱閃婚的女星上野樹里，也在自己的推特上向劇組與粉絲道謝：「善良醫生真的是一次非常棒的合作，很高興能夠參與這部戲劇！」上野樹里在劇中飾演一位堅強富有愛心的小兒外科女醫，與山崎賢人飾演的自閉症醫生「新堂湊」個性互補產生強烈夥伴意識。除了在劇中與許多孩童都有良好互動外，戲外也非常關注公益，戲裡戲外都「善良」，前陣子西日本豪雨成災，就有網友就貼出上野樹里帶著點心探訪當地災區學童的照片，感謝她為孩童帶來笑容。

《Good Doctor 善良醫生》熱播，每集都哭點滿溢！日劇保留韓版基本人設，但劇情全新改編，最新幾集深入少女產子、醫療人球、孩童受虐、日本醫療小兒外科陷人力不足等議題，加上「努力克服自身缺陷的年輕醫生」與「小兒外科」的雙重設定下，集集都讓觀眾抱怨淚腺崩壞，網友紛紛表示「每集都是大哭看完」，就連三浦春馬也看哭，他直呼「被上野樹里和高橋洋的演技打動了，好久沒有看電視劇看哭了。山崎賢人細膩的演技，演繹出來的單純感情推動著劇情發展，實在精采。」上野樹里則回應，「謝謝春馬君，希望下次還能一起。」

而PIKO太郎、還有大塚愛等眾星都主動發文推薦收看，活潑的山崎賢人也跟劇中許多可愛的童星打成一片，還在網路上分享各式山崎賢人「展現饋頭神技」萌帥系列照片，逗得粉絲直呼「萌到不行」。日劇《Good Doctor善良醫生》目前於KKTV每週五強力同步跟播。

(時報周刊)