台灣大哥大旗下myVideo 線上獨家直播亞太影展

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睽違8年重返台灣的亞洲電影圈年度盛事「亞太影展」頒獎典禮，9月1日將由台灣大哥大旗下myVideo取得全台網路獨家直播權。

myVideo今年繼拿下台北電影獎頒獎典禮、《與神同行：最終審判》亞洲唯一紅毯見面會的OTT平台獨家直播權後，再與第58屆亞太影展轉播單位TVBS合作，取得全台網路獨家直播權。

myVideo近年除了不斷豐富電影、戲劇等內容，並持續改善功能介面、提升用戶觀影體驗外，同時也致力於滿足影迷對大型影視活動的即時關注。

今年除了台北市跨年晚會、紅白藝能大賞外，myVideo也陸續取得台北電影獎頒獎典禮及《與神同行：最終審判》亞洲唯一紅毯見面會的OTT平台獨家直播，後者直播期間更吸引超過40萬人收看，創下myVideo直播史上最高總收看人數紀錄。這次myVideo並首度直播亞洲電影盛事「亞太影展」星光大道與頒獎典禮。

第58屆亞太影展集合亞洲太平洋電影製片人聯盟18個會員國，是亞洲太平洋地區電影展上歷史最悠久、也最具指標性的國際電影舞台，對於提升推動亞太地區電影交流意義非凡。

過去台灣曾主辦10次亞太影展，今年是睽違8年後再度由台灣獲得主辦權，9月1日的頒獎典禮預計參考坎城影展模式規劃紅毯，並採金球獎模式進行頒獎典禮，讓頒獎典禮回歸到電影本身。目前已確定香港影星呂良偉、台灣實力派演員楊丞琳、柯震東都將共襄盛舉，當日晚會主持人由吳姍儒和吳大維出任，錦榮和楊小黎則擔任星光大道主持。

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