陸援非凸顯市場自由！西方重人道卻太優越

中非合作論壇在北京召開前夕，奈及利亞留學生體驗搭乘中國高鐵，並參觀檢修基地。(圖/中新社)

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中時電子報

中非合作論壇即將在下月初舉行，近年來中國與非洲之間的經貿合作越來越緊密。《金融時報》(Financial Times)日前分析，中國在非洲的投資之所以成功，是因為由下往上的摸索並遵循在地市場邏輯。這種讓非洲自由選擇的方式，正好凸顯出市場的最大價值。但是仍遭到西方批評，中國援助的手段太過商業化。

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然而，西方雖重視價值觀和意識形態，但卻以一種「反市場的理念」來援助非洲，導致這種援助的方法變成了一種由上而下的「施捨」。西方以居高臨下的優越姿態，讓援非只是為了要滿足自我的道德感。從整體上來說，尤其忽略了非洲人在經濟發展過程中的主導地位。報導認為，這也是西方國際援助失敗的地方。

文章指出，西方國際援助的問題關鍵在於援助機制，而不是援助非洲本身。援助機構將過去經驗毫無修改的套用在非洲國家身上，不顧其歷史背景和現實狀況，單純以僵化的價值觀和意識形態，來指導資金流向和使用方式。這會使非洲國家淪為援助對象，而不是經濟發展的主體，長此以往，將會扼殺掉非洲的內部動力。

另一方面，西方又批評說，中國以投資援助非洲的手段過於商業化。因為在2015-2017年，過去3年之間，中國對非洲投入600億美元的資金中，只有50億用於援助，其他都是貸款和投資基金。這項數據凸顯出，中國的確傾向以市場化資金的方式發展中非合作。也就是說，中國在非洲主要以投資為重，而不是援助。

不過該文作者清華大學國家戰略研究院研究員壽慧生相當肯定中國的策略，認為中國資本進入非洲達到一定的效果，他說這種方式將會從根本上改變非洲人的命運，因為21世紀將是非洲起飛的時代，而中國資本正好大量湧入非洲，助其成功。中國提供了非洲不同的選擇，讓他們可以自由選擇，凸顯出市場的最大價值。

(中時電子報)

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