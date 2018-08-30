水患出訪波蘭 邱議瑩回應讓網友理智線又斷了！

民進黨立委邱議瑩。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導

南部連日豪雨淹水，民進黨立委邱議瑩日前酸國民黨高雄市長參選人韓國瑜在水災當天去跳舞，更痛批「高雄不需要這樣的市長」，未料，邱也被爆料隨後出訪波蘭。對此，邱議瑩稍早在臉書回應「救災工作如火如荼，外交上的防災跟救災同樣重要」，這句話又再度惹怒網友。

水患出訪波蘭被罵爆 邱議瑩臉書致歉
專輯》水淹鄉親 邱議瑩爽遊波蘭

南台灣近日大淹水，各地忙救災，副總統陳建仁卻在24日帶著全家人到金門度假，玩遍大小金門各景點。許多網友紛紛要邱議瑩出面表達意見，因為2009年八八風災時，時任行政院秘書長薛香川陪岳父吃飯，當時邱議瑩怒轟薛「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶」，並說她氣到快中風。

然而，邱議瑩在臉書貼出國民黨高雄市長參選人韓國瑜與國民黨議員參選人陳若翠在競選歌曲發表會現場熱舞的影片，並痛批韓國瑜「高雄人不需要這樣的市長候選人！」之後她與立法院副院長蔡其昌等人到波蘭國會交流。該消息一曝光，立刻引來大批網友批評，臉書也被灌爆。

對此，邱議瑩稍早在臉書說，823災情傳出後，她和團隊一直都在高雄勘災、訪視住戶及聯絡各部會加速調度及災損補助的相關工作，直到出發前的最後一刻。她也交代團隊夥伴務必盯緊各項救災工作及路況修損，全力協助選區災民的需求，她的團隊很拚命，讓她即便在拚國會外交，仍能即時且全面地掌握高雄的狀況。此外，邱也說台灣的防災措施很重要、救災工作如火如荼，外交上的防災跟救災同樣重要。

邱議瑩PO文後不僅沒有人領情，更徹底引爆網友怒火。網友紛紛表示「別人出遊該死，自己出遊是在拚外交」、「波蘭又不是邦交國，外交防什麼災？」、「不就好棒棒，台灣以後要靠妳外交救災」、「外交防災去波蘭？？ 你是外交官還是立委？」、「外交救災？好噁心！」、「外交救災？瞎掰也有個程度」、「所以簽好邦交國了嗎？請問如果今天是別的執政黨出去玩，出去聽音樂會，你又要怎麼嘴了？」、「原來妳這麼重要啊？非妳去不可嗎？」

(中時電子報)

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