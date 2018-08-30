再難纏奧客都不怕！福容與高餐合作 訓練最強服務人員

2018年08月30日 15:54 中時電子報 戴安瑋

福容大飯店今宣布與高雄餐旅大學4度合作，邀請高雄餐旅大學旅館管理系專任助教蘇國垚等人，為福容儲備幹部傳授「服務力」最高原則。蘇國垚在簽約儀式上表示，服務人員須有「再難纏的客人都不怕」信念，以一心幫客人解決問題為目標。福容大飯店期許幹部，植入服務DNA，成為最難被取代的優秀從業人員。

福容與高餐是於今日簽約，第4度合作。福容大飯店為了培訓內部員工，從第一屆福容學院，就與高餐密切合作培育人才，雙方合作邁入第4年，培養了無數優秀幹部，分配到福容各分店服務。

福容飯店表示，今年再度舉辦儲備幹部招訓，招募來自客務部、餐飲部以及休閒部基層同仁，以中階主管為發展目標，進行為期一年的課程，包括專業知識與管理工具的相關內容，邀請餐飲業的人才搖籃-高雄餐旅大學師資團隊，替幹部們授課。

至於師資團隊，除飯店達人蘇國垚，還有餐飲管理系院長劉秀慧、曾於台中永豐棧麗緻酒店服務的顧景昇教授、曾於美國萬豪酒店服務的謝家黎副教授等。

福容大飯店執行副總經理楊正弘表示，希望藉由邀請業界講師傳授服務業心法--飯店人的待客之道，替員工提升服務水準，期望帶給每一位來福容的貴賓有更完美的體驗。

蘇國垚表示，奧客其實不是奧客，這些客人當下只是遇到困難的客人而已，服務業首重「溝通」，第一線服務人員須耐心傾聽，冷靜處理問題，語調、用字小心，避免激怒客人，就怕衍生二次客訴！控制情緒、學會傾聽，培養自身的「服務力」，是培訓課程的主要目的。

(中時電子報)