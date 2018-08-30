啾啾麥「戴好戴滿」 跟詹可旬一起做這個運動...

2018年08月30日 16:04 中時 潘鈺楨

男主角每天在樹上掛滿椰子做閃躲訓練。（双喜提供）

泰國動畫《暹羅訣：九神戰甲》是首部以「古泰拳」作為題材的動畫電影，在電影中以精緻細膩的動畫技巧精準地將古泰拳的招式及拳法。為了延續泰拳的熱血，此次還邀請網友封號最正體育主播的詹可旬及啾啾麥為電影拍攝KUSO宣傳影片，兩人一同完美複製電影中的練拳畫面。

拍攝當天，對於初次接觸泰拳的啾啾麥來說，需要花較多的時間消化，就連拳套也是在教練幫忙下才能戴好戴滿。相較之下，平時就有接觸泰拳的詹可旬則一派輕鬆，有底子的她短時間內就上手，就連打沙包也駕輕就熟。

在《暹羅訣：九神戰甲》中，男主角奧特起初對於學習泰拳總是漫不經心，但在父親告知他其實身負救國重任後，為了不讓父親失望，彷彿覺醒一般喚起了內心沉睡的泰拳魂！尤其在見識泰拳師傅完美的古泰拳法之後，更是受到感召，立志要成為拳王。他每天加強訓練，除了在樹上掛滿椰子做閃躲訓練外，還有石樁陣可以鍛鍊拳法，彷彿葉問詠春打木樁般的武打訓練！

對於電影中男主角學習泰拳的訓練，首次嘗試泰拳的主播啾啾麥很有感，拍攝當天拳館教練特別提到泰拳需要做的基本訓練之一就是抗打，因此在主播們拍攝的短片中，可以見到一幕是啾啾麥手托著頭，忍耐教練擊打他腹部，這在拍攝時啾啾麥及教練都親自上陣，令工作人員都覺得相當敬業。

為了要將傳統古泰拳不失真地呈現在動畫電影裡，還要打得精彩有力，無論在技術或劇情上，製作團隊都需要下許多功夫。《暹羅訣：九神戰甲》打鬥戲的編排除了依據泰拳拳館的訓練師親身示範的動作外，同時也需參考各類泰拳視頻影片。

除了在畫面上下了許多心思外，在配樂上也十分著墨，找來《魔戒》系列配樂大師霍華蕭(Howard Shore)的姪子萊恩蕭(Ryan Shore)為電影譜曲。萊恩蕭為本片打造極富冒險與動作風格的配樂，用配樂把《暹羅訣：九神戰甲》推向磅礡熱血的鉅片風格。萊恩蕭(Ryan Shore)：「我一看到這部片就完全愛上了它，不只是絕佳的視覺效果，還有敘述故事的手法。我才看第一遍就有配樂的構想了！這是一部非常有戲劇張力的史詩鉅片，在情感上也很有深度，結合多種文化。」

他在配樂中也融入一些傳統泰國和中式樂器，以現場演奏的方式，聚集至少八十名樂師一起為電影配樂。在泰國一流的動畫製作團隊及好萊塢的合力下，成功創作出這部泰國影史上首部破天荒以「古泰拳」為主軸的動作奇幻動畫電影。電影9月7日在台上映。

(中時 )