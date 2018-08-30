勞資停火！機師工會：協商期間一年內暫不罷工

2018年08月30日 16:15 中時 陳祐誠

桃園市機師職業工會8月7日取得合法罷工權後，長榮分會、華航分會分別與資方各進行4次協商，今（30）日達成初步的「核心訴求共識」，並同意有一年的協商期，協商期間暫緩罷工。

在華航勞資雙方所達成的訴求共識方面，資方同意針對FOQA飛行數據監控使用原則進行調整，日後FOQA將以趨勢觀察為原則，優先加強人員訓練及場站改善，而非逕行懲處。機師工會指出，此協議將更有利於日後勞資共同以找出改善、增進飛航安全為目標。

華航資方也同意對「片面勞動條件之變更」進行明確限制，實質涉及勞動條件不利變更的調整，須與工會進行協商。

至於長榮分會所達成的訴求共識，資方同意對「最低服務年限」將由目前15年漸進式調降，長榮航空自行訓練的機師，將於2021年後調降至10年。另在疲勞航班與飛航安全部份，長榮也同意「紅眼航班」部分待機師飛行至目的地後，隔夜休息後再行返回、冬季長程航班（如台北飛洛杉磯）增加航班機師人力配置，並原則同意惡劣天候授權機長有權延誤或取消權限。

機師工會強調，其餘訴求須於2019年9月底前談成，若屆時未談成，工會依法仍保有合法發動爭議行為的權利。期間若有其他訴求，且經爭議經調解不成立，雙方同意合意仲裁；日後一年內各項訴求一經達成協議者，隨即依約定日期實施，並納入原有與機師工會的團體協約中。

機師工會指出，倘若一年內所有訴求勞資雙方均達成協議，則除不當勞動行為外，工會同意依團體協約法3年內不進行爭議行為。機師工會表示，對於華航、長榮資方，最終願意放下對工會的成見，透過協商尋求共識，工會表達肯定。

(中時 )