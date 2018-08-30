搭機行李遺失怎找回？內行人揭終極密招

出國旅遊攜帶行李搭機，多數人會在行李上掛吊牌，以防萬一行李遺失，但往往也容易曝露個人資料。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

出國旅遊攜帶行李搭機，多數人會在託運行李上掛吊牌，以防萬一行李遺失，還可按圖索驥。不過，在行李上大刺刺寫上個資，卻有曝露於外的麻煩。內行人指出，行李吊牌該怎麼寫，其實也有些撇步，而終極秘招則是不寫吊牌，提前寫好email草稿，就能在第一時間向航空公司報失協尋，甚至有助日後保險理賠求償。

天下雜誌網路版報導，遺失行李是旅客最害怕的事，不僅壞了行程興致，也會造成旅行的不便。也因此，多數人會在行李吊牌填寫相關資訊，方便行李遺失或運錯機場，能儘快找回來。

雖然行李吊牌是為預作防範，但好消息是97%的行李遺失都可尋回，幸運的話不用拖太久，兩天就能物歸原主。

若真要寫行李吊牌，該怎麼寫才靠譜？直接寫上住家地址是絕對不OK的，這某種程度具有旅遊打卡的危險性，獨居者尤需留意。因為此舉好像昭告天下，這戶人家出遠門了，是闖空門的最佳地點。

今日美國報、USA Today美媒建議，若怕揭露實際住所惹出麻煩，去程可填入住的某個飯店地址，回程則填寫公司地址。而這些填好的相關資料，儘量寫在不透明的吊牌上，或直接將裡面的小紙卡反放，不必大刺刺曬出來給人看。

常出門旅行的行家認為，吊牌基本上不是必要的，那只是在非預期發生狀況時，協助相關人士找到行李主人的一種方式。若真要做到滴水不漏，其實還有一個終極密招，可作為最後一道防線。

行前先建立一封email草稿，將行李的照片、行李尺寸，以及個人聯絡方式寫妥，在行李遺失時，就可第一時間透過電腦或手機寄給航空公司，這樣就比文字敘述更清楚明白。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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