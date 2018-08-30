千年墨寶11月競拍 宋代蘇東坡《木石圖》估價破15億

北宋蘇東坡真跡《木石圖》，將於11月在香港佳士得進行拍賣。（圖/中央社）

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中時電子報

佳士得香港（Christie’s）秋季拍賣會，將於11月23至28日舉行，以中國古代書畫、瓷器及藝術品為主題的拍賣盛會上，今年度將迎來重量級的展品：出自唐宋八大家之一、宋代著名的文人蘇軾之手，擁有千年歷史的墨寶真跡《木石圖》，也將領銜這次的秋季競拍行列。這幅保存狀態良好、被裱成手卷、且包含有同時代著名畫家米芾的題跋，讓《木石圖》的估價上看4億港幣（約15.63億台幣），勢必成為各方買家極力爭取的項目之一。

佳士得專家表示，史冊中有《木石圖》存在的紀錄，但真跡卻消失了近百年的時間，最終是在日本尋獲，由收藏的家族同意釋出拍賣。《木石圖》為水墨紙本，描繪一株枯木，莊嚴屹立於形狀怪異的石頭旁，後人形容其猶有魚龍起伏之勢。考據後發現，《木石圖》創作時間應在蘇東坡中年被貶官時期，畫作上雖無蘇東坡本人題字、但卻有同時代名家劉良佐、米芾、俞希魯和郭淐4人的墨寶，被視為極其稀有珍貴之水墨畫。

蘇東坡《木石圖》上、附有宋代書法大家米芾的題跋。（圖/中央社）

在散文、詩、詞、賦均有成就，且善書法和繪畫、被視為「通才」的蘇軾，今四川省眉山市人，因為又號東坡居士，故後世多以其號稱之。與父親蘇洵、弟蘇轍合稱「三蘇」，父子三人同列唐宋八大家，並與北宋當代諸多文人大家交好，但文學造詣卻無法幫助他那坎坷的仕途。多次因為在變法和新舊黨爭中兩面不討好，最遠遭貶謫至儋州（今海南島）。最後在宋徽宗建中靖國元年（1101）病逝，後入南宋後、由孝宗追諡為「文忠」。

蘇東坡留下畫作與墨寶甚多，像是現藏於台北故宮內、知名的〈黃州寒食詩帖〉、《前赤壁賦》與《後赤壁賦》，都能清楚地看出他的風格與心境。而這幅《木石圖》中，除了因蘇軾真跡而珍貴，從畫作上亦能清楚地看到，宋代4大書法家之一米芾的題字，「四十誰云是，三年不製衣；貧如世路險，老學道心微。已是致身晚，何妨知我稀；欣逢風雅伴，歲晏未言歸。」讓這幅山水畫的珍稀程度更高，有望打破當前的估價4億港幣（約15.63億台幣）。

(中時電子報)

文章來源：蘇軾《木石圖》領銜佳士得香港秋季拍賣

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