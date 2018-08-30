科博館與原文發中心共飲雙連杯酒 宣示為原民文化努力

2018年08月30日 16:04 中時 陳淑芬

科博館館長孫維新（左）與原文發中心主任曾智勇（右）簽署合作備忘錄，共飲雙連杯酒。（陳淑芬攝）

科博館與原文發中心簽屬合作備忘錄，雙方團隊共舞。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館館長孫維新與原民會原住民族文化發展中心主任曾智勇在30日簽署合作備忘錄，兩人共飲雙連杯酒，並帶著團隊在熱歌謠《我們都是一家人》的歡慶歌樂中同跳傳統四步舞，象徵情誼永存，並宣示將攜手為原住民族文化努力。

科博館及原文發中心在科博館舉行簽署合作備忘錄儀式，孫維新及曾智勇兩人代表簽約、互贈紀念品，並共飲排灣族特有的連杯小米酒，展現親密友好關係，象徵情誼永存及同舟共濟。

孫維新致詞表示，科博館對於多元族群文化的重視及收藏有很多的著墨，「橫渡黑潮‧拜訪台灣」活動，計畫從梧棲港進抵科博館，緊急無法如期靠岸，科博館啟用館藏達悟族「拼板舟」支援，原住民族的「萬物有靈」的觀念與科博館的理念相符，希望共同保存及推廣傳統原住民族文化，更期望透過科博館讓原住民族小朋友能看到更寬廣的世界。

曾智勇指出，原文發中心輔導全國29所原住民族地方文化中心，均是坐落在部落中活生生的原住民族博物館，希望未來能將原住民族文化積極地分享到全世界。

科博館及原文發中心將建立長期合作與互惠關係，達成資訊整合及共享，輔導原住民族地方文物館共同推動學術研究、出版品交換，並提供門票互惠待遇等，透過合作發揮更大的力量。

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(中時 )