friDay影音連續六年 金馬獎官方指定授權直播平台

2018年08月30日 16:05 工商 林淑惠

遠傳旗下friDay影音平台今（30）日宣布，下半年娛樂圈最大盛事就是金馬獎頒獎典禮，friDay影音連續第六年成為金馬獎官方指定授權直播平台。

friDay表示，該平台長期投注資源支持國內電影產業，深耕在地影展，並且與台北電影節、奇幻影展、高雄影展、女性影展、金馬影展等重點影展長期合作，近年更積極擴大佈局娛樂影視內容，切入影視娛樂直播領域及韓影發行市場，更成為金穗獎、Hito流行音樂獎、金鐘獎、2018新竹阿卡貝拉國際藝術節、金馬獎等各大典禮指定線上直播平台。

2018上半年，friDay影音直播HITO流行音樂獎，創下總收看人次達197萬的紀錄，較去年成長2倍以上，而頒獎典禮當日friDay影音App下載數更較前一季單日下載數成長2倍，facebook官方粉絲團的後台直擊內容也提升了觸擊數與互動率，當日觸及近40萬人次。

今年下半年，娛樂圈最大盛事就是金馬獎頒獎典禮，friDay影音連續第六年成為金馬獎官方指定授權直播平台，將與金馬執委會合作，提供入圍影片的影視故事。

遠傳表示，friDay影音除了大型影展直播外，也在韓影發行市場多所展獲，除了今年3月韓國兩大男星蘇志燮與姜東元的電影首映宣傳會、日本傑尼斯旗下藝人錦戶亮見面會的記者會直擊外，也提供第一手韓影消息與偶像訊息，未來將推出知名影人的深度訪談。

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