英國調查 年輕人每天受壓力轟炸6小時

2018年08月30日 16:10 中時 林周義

一項英國調查研究指出，年輕英國成人每天感到壓力過大的時間超過六6個小時，10%的人覺得沒有人可以討論心事。董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任表示，這顯現了台灣的社會現象，年輕人雖能透過網路與外界連結，但內心對安全的需要仍相當大，呼籲各界勿輕忽他們的需求。

這項研究由「英國青年(UK Youth)」慈善組織調查，以1000名18-25歲的年輕人為範本，發現年輕人最大壓力源依序分別為「金錢」、「對未來的擔憂」、「外表」、「體重」、「健康」。當中 67%的人表示，在生活中曾遇到問題，卻覺得沒有人可以依靠；56%的人選擇獨自面對問題而未向他人傾訴。

衛福部桃園療養院兒童精神科陳質采醫師表示，此階段的年輕成人，處在「Transitional age youth」，需開始對自己的行為完全負責，也要接受經濟、人際應對的壓力。她也進一步提到，心理支持或社會資源的幫助對他們來說非常重要。

剛踏入職場的余小姐表示，工作壓力大，每天都與時間賽跑，面對的困擾是自己能否適應。與同事的互動中，也得小心翼翼，免得在言語上得罪人。她也提及，平時都在思考如何混入同事的小團體，與大學的環境差異相當大。

葉雅馨主任表示，有需要的大學生可至校園的諮商輔導中心尋求協助。社會新鮮人方面，她建議職場提供心理支持與問題解決的方案。她也提醒父母，孩子求助時，都不要讓他們感覺被敷衍，以免讓他們遠離，或躲回自己的無助輪迴中。

(中時 )