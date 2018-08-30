草屯虎山國小以「愛．創意」迎小一及幼兒園新生

▲草屯鎮虎山國小以「愛．創意」代表「創造力」的積木機關王闖關等趣味活動，迎接小1及幼兒園新生。（楊樹煌攝）

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▲虎山國小校長葉兆祺贈送溫馨禮物「1本書」給新生，以培養孩子愛閱讀。（楊樹煌攝）
▲虎山國小開學迎新活動，安排活潑有趣「大白鯊」帶動唱，與大家同樂。（楊樹煌攝）

草屯鎮虎山國小為歡迎新生邁向人生的第1個就學之旅，今30日開學日，特別為小1和幼兒園新生，舉辦系列的「愛．創意」迎新活動，由校長、老師及學長歡迎所有的新生；活動包括新生走紅地毯過學習門、校長贈送入學禮、活潑帶動唱及創意闖關等，讓新生透過有趣活動，更進一步認識校園生活，迎接新的學習階段。

迎新活動，最吸引小朋友的是，具有教育意義的闖關活動，如代表「創造力」的積木機關王、「未來力」的AI智慧機器人、「品格力」的品格九宮格、「生活力」的家事動手做、還有「夢想力」的畫我未來。

有趣的AI智慧機器人，不僅可以和小朋友對話，還會幫親子拍照，可愛逗趣的模樣，讓師生樂開懷。

最溫馨的是，學校還精心準備3樣禮物送給新生，有「1本書」培養孩子愛閱讀、「1條跳繩」鼓勵孩子愛運動、「1張入學紀念照」展現獨立學習的開始，全由班級老師和家長設計，並陪伴新生探索美麗校園及認識生活動線。

校長葉兆祺表示，虎山國小一向重視品格、學習和創新培養未來人才，「愛．創意」新生入學活動，不僅為新生加油打氣、讓他們適應新的學習生活，也讓小朋友體驗未來的創意課程。

(中時 )

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