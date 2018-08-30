泰人前來賣淫激增19倍 橘委提檢討免簽措施

2018年08月30日 16:29 中時 季節

親民黨立委陳怡潔30日指出，泰國來台性交易數字明顯因為免簽措施暴增接近20倍，有「假觀光真賣淫」的現象，加上泰國遲未給予我方互惠免簽，因此主張我方給予泰國的試辦免簽延長措施，有必要檢討或停辦。

陳怡潔指出，台灣宣布八月起要延長再給泰國免簽證試辦一年，泰國卻回報台灣要新增委外「簽證中心」，從十月起要一本護照簽證費要加收470手續費，雖然在國內旅行業者與消費者的反彈抵制下，泰國駐台辦事處已經緊急滅火發出公告表示，申辦觀光簽證將「維持現狀」，但是她跟國內旅行業者一樣質疑，所謂的泰簽不漲可能只是「缓兵計」，因為根據泰國辦事處的說法，未來只要臺灣辦理泰國簽證要透過「簽證中心」，470元的手續費就是少不掉的成本，可是明明台灣到泰國旅遊觀光的人數幾乎是泰國來台觀光的一倍，泰國不僅沒有投桃報李以禮相待給予比照臺灣同等的互惠免簽，卻還要漲價470元，實在是吃台灣夠夠太超過！

陳怡潔還表示，根據她日前向警政署的調閱有關新南向國家，因性交易遭警方查獲案件顯示，同樣是試辦免費簽證國家泰國與菲律賓，泰國來台性交易數字明顯因為免簽措施暴增接近20倍，今年上半年被查獲的賣淫事件也已經有119件，顯見泰國利用臺灣免簽優惠有「假觀光真賣淫」的現象。

陳怡潔質疑，相較於這次泰簽漲價引發民怨，外交部說要等到九月泰方實施辦法公布再協調，政務委員張景森甚至馬上附和泰方免簽互惠不是必然，根本都沒有站在國人的立場上說話，一本護照簽證費由1200元漲價470變成1670元，漲了近40%實在是太傷國人荷包，更何況也沒聽到其他國家辦簽證要透過「簽證中心」，為什麼偏偏台灣就要呢？難道台灣去泰國旅遊反而要被懲罰嗎？簡直是把「錢」往泰國觀光的國人當成「冤大頭、盤子嗎？」

陳怡潔認為，目前可以發現泰國利用臺灣免簽優惠從事性交易已經是「數字會說話」，而台灣不僅沒有獲得泰國對等面簽互惠，反而還要被漲價被糟蹋，如今民間旅行業者與消費者主動的抵制動作，已經初步讓泰國宣布要「維持現狀」，但外交部還是要接續更積極地與泰方協調，否則等到泰簽漲價措施一旦宣布，一切都將「回不去」，國人的權益實在不容任人宰割，必要時臺灣給予泰國的試辦免簽延長措施，也有必要檢討或停辦。

(中時 )