許效舜入圍金鐘是真的！爆邵雨薇當女丑 high到想借拖鞋巴頭！

2018年08月30日 16:41 中時 蕭雅玲

許效舜在《瘋神無雙》演短劇演了9年。（圖片提供：衛視中文台）

許效舜主持《瘋神無雙》節目今年第一次入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，30日進棚錄影表示，入圍名單公布時正好在看牙醫，接到製作人打來的電話，還high到想跟診所借拖鞋來巴頭！對於節目入圍他也替所有工作人員感到開心，尤其是美術組才是最應該得獎的人就是他們。

許效舜過往曾演過《連環泡》、《紅白勝利》、《鐵獅玉玲瓏》等節目，演短劇讓他充滿熱情跟沸騰，「也希望可以一直演下去」。笑說自己入圍綜藝節目主持人感覺有點怪怪的，因為節目內容都是短劇，應該入圍戲劇類才對。這次入圍面對張菲、胡瓜、黃子佼等強勁對手大哥級主持人，「他們在演藝圈的經歷都超過30年以上，自己最菜只有29年。」但每個人主持風格不同，大家在自己位置上也都發揮的淋漓盡致，得獎都是無可厚非的。

他表示，《瘋神無雙》播出9年，短劇型態的節目內容也因此成了許多演員的訓練班，像邵雨薇之前也在節目裡演了快一年的小妹，「突然有天看她演起電影、偶像劇，整個人變的很有氣質，尤其對她說話模式裡特有的甜最為印象深刻，畢竟她之前就在一群『醜男』裡顯得很出淤泥而不染。」另外像沛沛、山豬、香蕉、馬力歐等很多人都為了這節目盡心盡力，讓許效舜十分感激。

這次入圍金鐘綜藝節目主持人，自認不是一個人的榮耀，而是台前幕後工作人員的功勞，所以一定是要跟所有人一起分享，並說：「我只是代表節目入圍，如果得獎一定會邀所有人一起上來領獎。」

(中時 )