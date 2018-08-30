超阿莎力！遠東航空憑會員點數折抵機票千元有找

透過遠航自助報到機，旅客可輕鬆取得登記證。圖：業者提供

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中秋賞月何處去？遠東航空在今年（2018年）推出會員專屬活動，只要在2018年9月30日前下載、註冊成功，即獲得3,500點的會員點數。超級「阿莎力」的活動將在今年9月1日，開放民眾憑點數折抵國內線機票價格。還沒規劃中秋連假行程的旅客們，可以開始計劃搭乘遠東航空去離島賞月囉！

今年4月，遠東航空推出會員專屬APP活動，凡下載、註冊成功後，即獲得3,500點的會員點數，再透過機票購票交易記錄之實付金額，每20元可累積1點，累積滿500點（含）以上，在遠東航空官方網站訂購國內線機票，即可用點數折抵機票，以每500點為單位，可折抵100元，折抵票價之票種為「成人全額票」及「離島居民成人全額票」，禁運期間比照禁運期使用規範辦理。

以下載遠東航空APP、註冊新會員，即可獲得3,500點會員點數為例。在遠東航空官方網站購買「高雄─澎湖」國內線之航班機票，單程全額票為1,471元，再用贈送的3,500點數做機票折抵，即可折抵700元，折抵後之票價為771元，甚至比超促銷優惠票883元便宜112元。詳細點數折抵方案，請參考遠東航空官方網站「會員服務」-「會員管理辦法」。

另外，遠東航空已於8月13日開放全台各國內航線機場臨櫃受理ALLN兌換機票，自9月3日起，也可以透過遠東航空官方網站受理ALLN代幣兌換機票。現在只要在9月30日前，以ALLN兌換機票並搭機者，將有2名幸運兒有機會獲得各10枚ALLN，抽獎結果將於10月12日於遠航官方臉書公佈。

(工商 )

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