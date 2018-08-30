金門超速男連收3張罰單 怪警方「搶錢！」

2018年08月30日 16:45 中時 李金生

超速遭罰男子找上警所，質疑警方「搶錢」。（警方提供）

金門陳姓民眾連收3張在同一地點超速罰單，卻怪警方不早點寄交，害他一錯再錯連3錯。警方則表示，交通違規在3個月內舉發均屬合乎規定，提醒駕駛朋友自己守法才好。

陳姓民眾在7月底收到縣警局交通隊寄送違規超速罰單1張，載明他在6月底行經金沙鎮高陽路段時超速遭照相舉發，他也在規定期限內繳交罰款了事。但日前他又收到另2張違規超速罰單，內容和違規地點與上次一樣，只是時間是7月份而已。

陳姓民眾對自己在1個月內，連續被開了3張罰單，且所有罰單都是快1個月後才寄到家裡，認為警方若早一點寄達告知，他就不會因一再違規，而損失大筆罰款，因此憤憤不平。

陳男日前跑到金沙分駐所，詢問「通知時間不能再提早嗎？」一直質疑警方未能及時於「第一時間」將該罰單寄到家裡，害他被一罰再罰 ，顯有「搶錢」之嫌。

金湖分局表示，依據《道路交通管理處罰條例》第90條規定：「違反本條例之行為，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾3個月不得舉發。」因為每張交通罰單都必須沖洗相片，確認車籍資料後，才能開單舉發，並且以郵寄的方式送到民眾家裡，所以交通違規在3個月內舉發均屬合乎規定。

(中時 )