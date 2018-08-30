美網》納達爾被抓警告好冤枉 莫瑞二輪遊很不爽

納達爾收到一次25秒違例警告，向主審喊冤。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導
莫瑞在美網男單第二輪就提前出局。(美聯社)

尋求衛冕美國網球公開賽男單冠軍的世界球王納達爾（Rafael Nadal），在今年美網男單第二輪，以6：3、6：4、6：2擊敗加拿大選手帕斯皮席，整場比賽幾乎沒有遇到太多考驗，除了25秒計時違規，而且還不是他自己的錯。

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納達爾一向被批評在分與分之間，或是換邊時花太多時間準備，而美網今年比賽引進25秒倒數計時器，要來提醒選手注意時間，30日的比賽納達爾在第三盤就被主審抓了一次25秒違例警告，但是這個警告他領得有點冤，因為當時是帕斯皮席舉手示意，請他等一下再發球。

不過這個小插曲並沒有影響納達爾太多，他仍舊穩穩收下勝利，朝衛冕王座持續邁進，賽後他說：「能夠直落三勝出是很重要的，特別是這樣又濕又熱的天氣下。」

之前因為受傷缺席三項大滿貫賽的英國好手莫瑞（Andy Murray），重返美網過程卻不太美好，第二輪就遭到西班牙對手沃達斯科（Fernando Verdasco）以7：5、2：6、6：4、6：4淘汰，提前打包回家。

由於美國紐約當地氣溫飆高，大會今年首度採取「高溫規則」，在第三盤和第四盤之間安排10分鐘讓雙方休息，但是不得與教練交談，比賽中莫瑞向主審抗議沃達斯科在休息時跟教練交談，讓他氣到說：「主審和官員們根本沒人知道這該死的規則！」

(中時電子報)

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