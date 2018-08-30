阻伊朗在敍利亞駐軍 納坦雅胡威脅再動武

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敍利亞內戰踏入尾聲、美國與俄羅斯向地中海增兵之際，以色列總理納坦雅胡29日揚言，以軍將繼續採取行動，阻止伊朗在敍利亞部署軍隊的野心。與此同時，伊朗外長扎里夫突然到訪土耳其，與總統埃爾多安會談，討論敍利亞局勢。

伊朗是敍利亞政府的主要盟友，以軍今年多次空襲敍利亞境內的伊朗軍事目標，規模一次比一次龐大。納坦雅胡形容伊朗是中東的迫切威脅：「以軍將繼續採取強硬及堅決的行動，對抗伊朗企圖在敍利亞部署軍隊及先進武器系統的野心。」他提到伊朗與敍利亞日前簽署的軍事合作協議，指兩國的任何協議或威脅，都不能嚇倒以色列。

扎里夫29日在未事先公布下，到訪安卡拉與埃爾多安會晤。他事後形容會面成功，主要討論在美國惡意行為下，雙方的雙邊關係及地區合作事宜。敍利亞政府軍即將進攻反抗軍位於伊德利卜省的最後據點，土耳其擔心這可引致人道災難，觸發大批難民湧入土耳其。土耳其、俄羅斯及伊朗的領導人將於9月7日，在伊朗討論敍利亞局勢。

伊德利卜省局勢方面，美國有線電視新聞網(CNN)引述華府官員報導，敍利亞政府軍於過去數周，在接近伊德利卜省的反抗軍據點部署武裝直升機。美方由此判斷政府軍將於數日內發動全面攻勢，並擔心這會導致數千人死亡，並令敍土邊境的人道危機惡化。

(中時 )

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