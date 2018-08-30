鑑定古董年代真偽　台灣引進德國「熱釋光」技術

2018年08月30日 16:58 中時 張穎齊

Laboratory Kotalla公司將鑑定古董的「熱釋光」技術引進台灣，透過此技術，可以精確鑑定出古董的年代、真偽及價值。（張穎齊攝）

Laboratory Kotalla公司將鑑定古董的「熱釋光」技術引進台灣，30日由德國總公司董事長Benjamin Kotalla（左）與台灣分公司董事長周福助（右），在基隆長榮桂冠彭園會館進行簽約，授權給台灣代理。（張穎齊攝）

中國古文物的年代鑑驗十分困難，其中以唐三彩等陶瓷器的生產年代屬最難，通常都用目測來辨別，對此，德國研究所研發了「熱釋光」技術，可精確判斷年代，且誤差不到10年，Laboratory Kotalla公司更將此技術，從德國引進台灣，並於今（30）日基隆長榮桂冠彭園會館進行簽約並展示。

Laboratory Kotall台灣分公司發言人莫璦緁表示，這是全台唯一代理德國新技術，來對古董進行偵位及年代的科學檢驗法，這項經過國際認證的熱釋光技術，已獲得著名的拍賣行認可，並於今日首度在台灣簽約並展示，由德國總公司董事長Benjamin Kotalla（譯音班傑明）親自來台公開說明，並授權給台灣分公司代理。

莫璦緁還說，其中唐三彩和陶瓷股玩的真偽及年代考究可說是十分困難，要達成完美的鑑定，並讓收藏家心服口服，實在艱困。

班傑明則表示，2016年起，本公司已首先取得真古董斷代證書「熱釋光測年法」（或稱熱螢光定年法），以科學方法來鑑定古董的價值，並獲得世界知名的古董拍賣行認可，藉此保護古物收藏家的權益。

班傑明補充，古董經台灣分公司採樣拍照後，將會真空密封送至德國，並用熱釋光鑑定，待確認年代後，會開具「國際認證的證書」寄回台灣，給予收藏家，此外為了減少爭議，德國總公司會嚴格遵守「一物一證書」，若證書遺失，就不會再補發。

(中時 )