吳音寧提新版市場改建方案可省11億 柯P駁：她懂什麼

2018年08月30日 17:03 中時 張潼

北農總經理吳音寧。（圖／本報系資料照片）

民進黨議員簡舒培今在市政總質詢時指出，北農總經理吳音寧今年3月針對第一果菜批發市場改建提出新版規畫案，較市府方案節省11億，但該提案遭市府以「未和公會溝通」為由駁回；加上該提案之後，吳音寧頻遭市府官員批評，她合理懷疑吳音寧是否因「擋人財路」才遭打壓？柯文哲聞言相當不悅，認為簡舒培的質詢難道在指控市府官員貪汙，還說此案經過局處、公會討論多年，沒理由輸給一個總經理，那一定是她的提案不好用，「她懂什麼？」相關首長也輪番發言，批吳的提案沒有整體規畫。

簡舒培在質詢時表示，北農今年3月針對果菜市場改建提出新方案，與北市府版本經費相差11億，市場處卻先在4月27日發文要求，北農應在4月30日前取得蔬菜及青果公會同意，最後又以未取得公會同意為由，徑自辦理市府版本的發包作業，為什麼講究省錢的柯市長不研究一下這個方案？她直指，既然北市府主張雙方沒溝通，北農提案又比較省錢，主管機關應協助溝通。

聞言，柯文哲語帶怒意表示，他聽不懂這個質詢的意思，是在指市府故意多花錢嗎？如果提案未被採納，代表這份計畫書一定是不好用，北市府有很多專業人馬，針對市場改建討論多年，如果討論過了，沒有理由輸給北農的總經理；而且，有新的方案應該經過正常程序提出，透過議員質詢「太離譜了！」

簡舒培接著說，吳音寧3月份提出該方案，但之後就一直被市府官員攻擊，她合理懷疑是否因為吳提出較省錢的版本，「擋人財路」才被如此打壓？柯文哲聽到之後更加生氣，反問「妳是指控我們貪汙是不是？」（吳）有問題就進來討論，不要用這種方式（議場質詢）溝通，不會北市府這麼龐大單位，搞不過一個總經理，她懂什麼啊？

北農董事長陳景峻也幫腔，吳音寧提出的改建方案並沒有在北農內部討論過，他完全不知道有這個版本，況且北農3月提出這個方案，距離吳上人才多久，她怎麼搞得懂；產發局長林崇傑也說，吳的計畫只考慮到自己，忽略漁產公司的規畫以及和公會討論；工務局長彭振聲則表示，市府的方案已經內部研究2年，吳音寧的方案是由一名研究生規畫，比較便宜卻說市府圖利，市府不會這樣。

(中時 )