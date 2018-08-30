謝欣穎遭飆「扶不起的阿斗」 接On檔劇如「例行公事」？！

2018年08月30日 17:07 中時 徐桐炘

謝欣穎和恬妞有許多對手戲，徹底感受到對方的親切和專業。（威視提供）

謝欣穎在國片《藍色項圈》飾演私校裡的嚴厲教師，她表示自己常在片場玩瘋，此次事前得到導演張訓瑋警告：「這些童星私底下都很皮！」她為保「尊嚴」，「開拍見到面完全不理他們，拍攝期間沒有說話。」演出時則套入求學時期的老師形象，因為國中導師是國文老師，她又是國文小老師，班上成績不盡理想時，被大罵是「扶不起的阿斗」，讓她相當沮喪。

謝欣穎的角色體罰學生毫不留情，她表示原本捨不得下手，但為讓童星反應更逼真，打手心和藤條抽小腿都「來真的」，她小時候也經歷過體罰，因貪玩不吃飯，被家人罰跪在廁所門口吃，在學校則被老師用熱熔膠和木板打手心，她倔強，無論老師怎麼打都不掉淚，但她仍認為體罰是必須，才能指正孩子行為。

首次和恬妞合作，謝欣穎表示從小就在第四台看對方作品，「覺得她好漂亮、聲音好好聽！」開拍前擔心對方很有威嚴，未料見面後發現完全不用顧慮，她大讚恬妞親切，每天一到現場就看著每個人的眼睛真誠打招呼，甚至因個子太高，主動蹲下來讓梳化助理幫忙補妝，謝欣穎敬佩的說：「這一點我很想效法！」

在片中原是熱血教師卻逐漸失去熱情，謝欣穎表示過去以模特兒和電影出道，經紀公司接下三立On檔連續劇《金大花的華麗冒險》後，她一度把演戲當作「例行公事」，但後來常在路上被婆媽認出：「金大花！本人很瘦耶！」發覺因該戲收穫豐富，如今也樂於繼續在電視、電影兩個領域打拼。《藍色項圈》9月14日上映。

(中時 )