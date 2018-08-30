酒駕女拒測嗆「叫我吹三小」撒錢辱警　判罰50萬

吳姓男子酒駕拒測，並辱罵員警，還拿出鈔票灑向員警，經判刑8個月，可易科罰金近50萬。（黃國峰翻攝）

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台中市一名30歲的吳姓男子，5月底因酒後駕車遭警攔查，經向警求情無效，見笑轉生氣，對員警辱罵「你叫我吹三小」等語並拒測，自恃錢多拿出大把鈔票灑向員警，辱罵「他媽的」，當場依妨害公務現行犯逮捕，經法院簡易判決，吳男被判有期徒刑8個月，若選擇易科罰金，須以2000元折算一日， 即需繳交近50萬元罰金，讓男子悔不當初。

台中市警察局第四分局大墩派出所員警，今年年5月24日凌晨4時40分許行經南屯區大觀路與大富路口，發現一部自小客車行車態樣不穩，經攔查發現駕駛人30歲吳男下車時渾身酒味，一直求情請員警放他一馬，一直求情說「不想在裡面過一天，拍謝，是他的錯」還現場攔下計程車欲請司機代駕，但吳男喝酒駕車已是事實，為時已晚。

當員警拿出酒測器檢知器測試有酒精反應時，吳男突然發狂，對員警咆哮，並辱罵「你叫我吹三小」，接著還掏出約10張千元大鈔灑向員警並罵「他媽的」員警當場依妨害公務現行犯逮捕。過程中因吳男抗拒，造成員警手持的檢知器斷裂以及手腳多處挫傷。後經醫院抽血，驗出酒測值達0.95mg/L，全案依觸犯侮辱公務員罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪及公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

案經法院簡易判決，各案合併應執行有期徒刑8個月，判決書也指出如易科罰金，須以新台幣2000元折算一日，也就是若選擇易科罰金，需繳交近50萬元罰金，吳男一時口舌之快，最終換來荷包大失血。

(中時 )

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