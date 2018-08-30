北市身障市民運動會 9／1~10報名

2018年08月30日 17:15 中時 柯宗緯

北市身障市民運動會9／1起開放報名。（柯宗緯翻攝）

台北市政府體育局鼓勵身心障礙朋友參與運動增進身心健康，將於10月14日在台北體育館1樓辦理身心障礙市民休閒運動會，活動將於9月1日至10日開放報名，歡迎設籍台北市或工作地點在台北市的身心障礙朋友們，踴躍報名參加。

​今年身心障礙市民休閒運動會內容設有多元化競賽關卡，包括「圈圈相套」、「眼明手快」、「丟丟銅」、「頂上功夫」、「穩如泰山」等，每人限報一隊，每隊八人、六人下場比賽，其中至少四位身心障礙者，其他開放親友共同參與。透過陪伴展現溫馨家庭融洽氛圍，並加入不同運動元素，讓身心障礙者能超越身心限制，完成自我挑戰。

​另外，周邊活動設有博覽會，包括文創區、博覽會區與體驗區等三大區。除了參加競賽外，體驗區還特別設有國內罕見的冬季奧運項目「冰壺」運動，讓參與的朋友們不但能觀賞，也能親身下場體驗。完成競賽項目者將可獲得完賽證明及完賽紀念獎品。

活動報名自9月1日開始至9月10日截止，相關資訊請上官網www.tpedisablegames.org.tw查詢，或至各區公所，填妥報名表後，email至rotation20@gmail.com 或傳真02-2831-8758。報名後請電洽（02）8866-2968郭小姐確認。每人限報一隊，報名成功將可獲得精美紀念品一份！歡迎身心障礙朋友與親友們一同來參賽，挑戰自我！

(中時 )