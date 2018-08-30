北市身障市民運動會 9／1~10報名

北市身障市民運動會9／1起開放報名。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
北市身障市民運動會9／1起開放報名。（柯宗緯翻攝）

台北市政府體育局鼓勵身心障礙朋友參與運動增進身心健康，將於10月14日在台北體育館1樓辦理身心障礙市民休閒運動會，活動將於9月1日至10日開放報名，歡迎設籍台北市或工作地點在台北市的身心障礙朋友們，踴躍報名參加。

​今年身心障礙市民休閒運動會內容設有多元化競賽關卡，包括「圈圈相套」、「眼明手快」、「丟丟銅」、「頂上功夫」、「穩如泰山」等，每人限報一隊，每隊八人、六人下場比賽，其中至少四位身心障礙者，其他開放親友共同參與。透過陪伴展現溫馨家庭融洽氛圍，並加入不同運動元素，讓身心障礙者能超越身心限制，完成自我挑戰。

​另外，周邊活動設有博覽會，包括文創區、博覽會區與體驗區等三大區。除了參加競賽外，體驗區還特別設有國內罕見的冬季奧運項目「冰壺」運動，讓參與的朋友們不但能觀賞，也能親身下場體驗。完成競賽項目者將可獲得完賽證明及完賽紀念獎品。

活動報名自9月1日開始至9月10日截止，相關資訊請上官網www.tpedisablegames.org.tw查詢，或至各區公所，填妥報名表後，email至rotation20@gmail.com 或傳真02-2831-8758。報名後請電洽（02）8866-2968郭小姐確認。每人限報一隊，報名成功將可獲得精美紀念品一份！歡迎身心障礙朋友與親友們一同來參賽，挑戰自我！

(中時 )

高市首批住屋淹水補助 今午已撥… 高雄特色飯店聯盟送暖 供災民免…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。