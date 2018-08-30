鋼鐵人5.0職場體驗計畫 前空姐入企業體驗人資管理師

曾擔任過空姐的小妤參加鋼鐵人5.0職場體驗計畫，在眾多競爭者中脫穎而出，華泰電子體驗人資管理師。（吳江泉翻攝）

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青年職涯發展中心(簡稱YS)「鋼鐵人5.0」職場體驗計畫，吸引超過百位青年朋友報名參加，歷經將近20天的紮實的培訓，約40名青年朋友爭取到進入企業體驗門票， 展開實際的職場體驗。曾擔任過空姐的小妤在眾多競爭者中脫穎而出，搶下華泰電子所提供的人資管理師的體驗職缺，接受成為跨界人才的考驗。

五專畢業後曾經投入空服員工作，因為想提升自身能力返回大學校園繼續進修的小妤，應外系畢業後想挑戰不同的工作領域，為避免自己貿然投入不熟悉的領域造成不適應等狀況，她與YS接洽，進入鋼鐵人職場體驗計畫，以實際體驗方式認識職場。

小妤指出，實際體驗後真的大開眼界，也從中領悟到 人資工作者與空服員都是面對「人」的工作，同樣需要具備服務熱情與耐心，但人資對人的敏感度要更高，要從不同面向去了解求職者才能為公司找到最合適的員工， 這也是經歷鋼鐵人職場體驗的她認為還需要多學習的地方。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，今年YS職場體驗計畫合作產業涵蓋交通運輸、電子科技業、資訊軟體、百貨與餐飲 服務、會展產業、旅遊業以及青年躍躍欲試的新創團隊，共19家企業與YS攜手合作提供超過40個體驗職缺，讓青年們透過實際的職場體驗打開視野，培養求職能力，而YS的「鋼鐵人5.0職場體計畫」將於9月1日舉辦成果展，展現自我蛻變歷程與分享成長心得，活動洽詢專線07-2313232。

(中時 )

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