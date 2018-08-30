面對大陸施壓 蔡英文：與美國等理念相近國家合作

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大陸挖我外交牆腳，蔡英文總統今天表示，近來，中國持續加大打壓台灣的力道，為區域帶來不穩定因素。面對這些挑戰，台灣不會輕易屈服，也會和美國及其他理念相近國家合作，共同促進區域的和平穩定及發展。

蔡英文總統今天下午接見2018年印太安全對話─推動自由開放的印太地區研討會與會美國國會議員與專題演講人表示，她相信該研討會一定有助台灣與理念相近國家討論，如何為自由和開放的印太區域貢獻心力。

她說，美國眾議員強森在美國國會積極為台奔走，參與各項友臺行動，她兩次出訪過境休士頓，強森眾議員都專程從達拉斯選區來與她見面，今天她很高興能夠在台灣接待她及兩位首次來台的貴賓。

其中史塔福上將對戰略和地緣政治有深入的研究，始終主張美國應積極與台灣交往。薛德麗博士則是美國總統川普首份「國家安全戰略」報告的主筆人，報告中重申了美國對台灣的安全承諾。

蔡英文強調，近來，中國持續加大打壓台灣的力道，台灣不會輕易屈服，也會和美國及其他理念相近國家合作，共同促進區域的和平穩定及發展。在區域情勢快速變化的時刻，這樣的對話和交流更加重要。

蔡英文表示，我們不僅一起面對區域內的各項挑戰，也不斷加深彼此的夥伴關係。此次訪賓的參與與來訪，也代表台美關係獲得美國各界一致的堅定支持。台灣做為美國的重要區域夥伴，未來將持續與美國密切合作，為共同的目標來努力。

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