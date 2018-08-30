豪雨災後重建 高市府急徵豪雨災後臨工232名

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因應近日連續豪雨造成高雄市災情，為協助民眾重建家園、整頓環境，高雄市政府勞工局彙整各局處需求，向勞動部爭取232個臨工名額，即日起至9月6日止，於高市各公立就業服務站台受理報名，凡上工者發給臨時工作津貼每人時薪140元，最高可申請176小時，工作期間1個月。

勞工局表示，申請者以「受災失業者」為第一優先，預計107年9月10日上工，須檢附「目前無工作切結書」及「受災證明文件」，至公立就業服務站台辦理登記。

受災證明文件包含「區公所或村（里）辦公處開立之房屋或漁船（筏）、舢舨等受損證明、農政機關或單位開立之農作物受損證明、家屬因天然災害死亡或重傷之證明，以及受僱於災區之事業單位因受災致停業、歇業、關廠或其他情形 ，由事業單位開立之離職證明文件。」

第二優先之申請者為具有「特定對象」身分者，預計107年9月25日上工。凡屬於「獨力負擔家計者、年滿45歲至65歲中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶有工作能力者、長期失業者、二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人或其他經中央主管機關認為有必要者之特定對象」，至本市各公立就業服務站台辦理登記，經就業諮詢及推介就業等程序，亦得參加本計畫。

詳細資訊可上勞工局網站查詢（https://tinyurl.com/y9xkxxxe），或洽07-8124780。

(中時 )

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