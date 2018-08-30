亞運》兩個「半勝」！ 連珍羚柔道女子57公斤摘銅

2018年08月30日 17:35 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 、 陳筱琳 ／雅加達、台北連線報導 ／雅加達、台北連線報導

柔道好手連珍羚30日在女子57公斤級獲得銅牌。（陳怡誠攝）

2018雅加達-巨港亞運進入倒數第3天賽程，柔道場上我國旅日好手連珍羚，在女子57公斤級銅牌戰，以兩個「半勝」贏下比賽，「一勝」輕取哈薩克選手瑟娃拉，替中華隊再添1銅牌，也揮別4年前仁川亞運受傷退賽陰霾。

連珍羚在43秒時先靠內腿絆倒瑟娃拉取得「半勝（Waza-ari）」，接著開賽1分18秒再用三角鎖壓制對手，沒花太多力氣就收獲中華隊本屆第22面銅牌，也是她繼2010年廣州亞運摘銅後的第2面亞運銅牌，但她內心仍有遺憾。

「我跟瑟娃拉曾在去年亞洲盃遇過，但每個在亞運的對手，都需小心應戰，」連珍羚說，「雖在8強意外敗北，我有點失落，但教練馬上告誡我，接下來還有敗部要打，能否拿下這面銅牌，對我接著的世界盃很重要，我才重新找回專注力。」

連珍羚強調，原本這次亞運賽前準備非常好，卻在8強發生小小失誤就輸給盧童娟，這將是她在2020年東京奧運之前，主要改善的重要課題之一，「我在搶手部分做不夠好，因為當前世界頂尖選手實力差不多，一切都看當天比賽狀況。」

當連珍羚在銅牌戰出場時，除了不少台灣官員加油團到場，全場替她加油最大聲的，竟是來自她的母公司小松會社的加油團，「他們有些是當地公司的日本人，特地來現場幫我加油，當然也很感謝台灣長官，很開心這麼多人來聲援我。」

(中時電子報)