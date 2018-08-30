亞運》兩個「半勝」！ 連珍羚柔道女子57公斤摘銅

上屆仁川亞運銅牌戰遭北韓選手14秒折上手腕、無緣摘銅的旅日柔道名將連珍羚（右），30日在雅加達亞運銅牌戰，僅花2分多鐘就以專長的寢技提前解決哈薩克選手摘銅。（陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報
／雅加達、台北連線報導
柔道好手連珍羚30日在女子57公斤級獲得銅牌。（陳怡誠攝）

2018雅加達-巨港亞運進入倒數第3天賽程，柔道場上我國旅日好手連珍羚，在女子57公斤級銅牌戰，以兩個「半勝」贏下比賽，「一勝」輕取哈薩克選手瑟娃拉，替中華隊再添1銅牌，也揮別4年前仁川亞運受傷退賽陰霾。

雅加達亞運專輯

連珍羚在43秒時先靠內腿絆倒瑟娃拉取得「半勝（Waza-ari）」，接著開賽1分18秒再用三角鎖壓制對手，沒花太多力氣就收獲中華隊本屆第22面銅牌，也是她繼2010年廣州亞運摘銅後的第2面亞運銅牌，但她內心仍有遺憾。

「我跟瑟娃拉曾在去年亞洲盃遇過，但每個在亞運的對手，都需小心應戰，」連珍羚說，「雖在8強意外敗北，我有點失落，但教練馬上告誡我，接下來還有敗部要打，能否拿下這面銅牌，對我接著的世界盃很重要，我才重新找回專注力。」

連珍羚強調，原本這次亞運賽前準備非常好，卻在8強發生小小失誤就輸給盧童娟，這將是她在2020年東京奧運之前，主要改善的重要課題之一，「我在搶手部分做不夠好，因為當前世界頂尖選手實力差不多，一切都看當天比賽狀況。」

當連珍羚在銅牌戰出場時，除了不少台灣官員加油團到場，全場替她加油最大聲的，竟是來自她的母公司小松會社的加油團，「他們有些是當地公司的日本人，特地來現場幫我加油，當然也很感謝台灣長官，很開心這麼多人來聲援我。」

(中時電子報)

上屆仁川亞運銅牌戰遭北韓選手14秒折上、手腕無緣摘銅的旅日名將連珍羚（左），30日雅加達亞運僅花2分多鐘就以專長的寢技提前解決哈薩克選手摘銅。（陳怡誠攝）
中職》富邦560萬元簽下戴培峰 創… 亞運》快報！兩岸棒球大戰，中華…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。