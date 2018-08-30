「明玉格格」淚吐自殺主因：安靜時就想捅自己

劉雨欣驚傳自殺未遂。（圖／取自新浪、yoyo劉雨星微博）

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中時電子報
劉雨欣發文回應輕生主因。（圖／取自yoyo劉雨星微博）

30歲大陸女星劉雨欣曾在《步步驚心》中飾演霸道可愛的「明玉格格」，28日她在微博自曝住院，今(30日)陸媒爆出原來她是吞藥自殺未遂，讓外界頻頻猜測是否與她前夫李蒙有關，稍早她再發文，強調輕生與任何人都沒關係，是她生了心病，白天越開心、晚上越疲憊，安靜時就想捅自己以確認是否活著。

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劉雨欣2009年與李蒙結婚，育有一女，2015年女星張檬上戀愛實境秀，引來正牌男友發出親吻照宣示主權，不久正牌男友被起底竟是已婚的李蒙，隨後他鬆口早和劉雨欣離婚，女兒扶養權交給女方，劉雨欣的微博小號還被網友挖出，自曝老公劈腿，得過風流病，她更為了丈夫墮過胎。

針對輕生一事，劉雨欣稍早發文要求網友別再亂猜測，她稱因為是雙魚座、個性敏感，常人前樂觀，人後卻脆弱不堪，「我拚了命的扮演那個小丑」，最近憂鬱症嚴重發作，往往得靠藥物睡著，安靜時就想自殘確認還活著，今她看到張馨予婚禮影片十分羨慕，幻想有一天也能找到那個能託付終身的另一半，「我的心裡住著一個童話的城堡，可現實我只能穿著小丑的外袍……」，令網友十分擔心。

劉雨欣微博全文：

請停止無端的猜想一切的一切都是因為我自己與他人無關！請不要再去傷害任何人了！因為語言的暴力太可怕了曾經有人問我為什麼我的文字和本人看起來那麼不一樣？我說也許因為我是雙魚座！在人前的我永遠是最活潑最幽默最會耍寶的人，我很敏感，我不希望給任何人帶來不愉快所以我拼了命的扮演著那個小丑我希望帶給別人快樂！我很拼命很堅強很努力但一切的一切背後可能讓別人都忘了我也是個女人！我其實也很脆弱！我知道我是個公眾人物我應該帶來更多正能量我應該每天展露出塑造出的完美！但我不想！因為我不過是個人！只是職業不同但我不想穿起精緻的假像我就是我會哭會笑會拼也會累！人後的我會常常因為別人的一句話一個舉動一段回憶一件事陷入一個深深的黑洞裏，最近越發嚴重，白天表現的越開心晚上回來就越疲憊，要靠藥物才能睡著，安靜的時候就想捅自己幾刀看看自己是否還活著，那種活死人的狀態不是自己控制的了的！所有的道理我都懂，我嘗試著與人溝通但依舊打不開心裡的結，看到父母的擔心我比誰都內疚，但醒著我卻更痛苦今天看著馨予婚禮的視頻為她開心也羡慕，我也想有一天能够幸福的牽著真愛我的人的手有他在我就再也不會害怕！我的心裡住著一個童話的城堡可現實我只能穿著小丑的外袍……

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

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