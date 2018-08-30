五角大廈：印度續購俄製武器 可能遭美制裁

俄羅斯最先進的S-400防空導彈系統。（圖／俄羅斯國防部）

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中時電子報
美國國防部亞太事務助理部長藍道爾．施萊弗 。（圖／美國國防部）

美國防部亞太安全事務助理部長蘭德爾‧施萊弗(Randall Schriver)表示，美國對印度從俄羅斯購買S-400防空導彈系統與其他武器的計劃感到擔憂，印度可能因此遭到美國制裁。

塔斯社報導，據施萊弗在華盛頓卡內基國際和平研究院發表演講時說，美國不能保證印度可能受到《反擊美國對手制裁法案》（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA）影響。亦即印度可能因購買美國敵對勢力的武器系統，遭到美國依其國內法律進行制裁。

施萊弗說，「我們了解印度與俄羅斯的歷史聯繫，但我們想與印度談論的不是過去，而是未來。如果著眼俄羅斯的未來，我不認為是可以建立長遠關係的國家。」他表示，如果印度加入俄羅斯的體系而且繼續合作，美國將會非常擔心。若印度繼續購買俄國武器，就不能保證會發生什麼事。

施萊弗表示，現在外界有個印象，即美國準備保護印度免受制裁法案的影響，這完全不符合事實。他說，美國現在準備與印度談判有關購買S-400的替代方案。

根據《反擊美國對手制裁法案》，美國可對購買俄羅斯武器的第三國發起制裁，但五角大廈可對個別國家進行例外處理。美國國務院曾表示，已說服一些國家放棄購買俄羅斯武器，總金額高達數十億美元。

(中時電子報)

文章來源：五角大樓：如印度繼續從俄羅斯購買武器 美國有可能制裁印度

文章來源：The US has threatened India with sanctions for the purchase of Russian weapons

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